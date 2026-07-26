اولیانوف: جنگ ایران و آمریکا هیچ راهحل نظامی ندارد
به گزارش تابناک، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی واقع در وین عصر یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تعلیق برنامههای گسترش حملات به ایران کافی نیست، بلکه این برنامهها باید لغو شوند.
این مقام روس تاکید کرد: زمان آن رسیده که بپذیریم این جنگ هیچ راهحل نظامی ندارد.
گفتنی است، آمریکا مدت کوتاهی پس از امضای یادداشت تفاهمنامه پایان جنگ میان تهران و واشنگتن با نقض بند ۵ این تفاهمنامه که بهوضوح امکان بازگشایی تنگه هرمز با ترتیبات ایران را فراهم میکرد، تلاش کرد برای تضعیف حق حاکمیت ایران بر این آبراه به عنوان یک کشور ساحلی، کشتیها را از مسیر غیرقانونی و ناامن عبور دهد.
پس از واکنش ایران و متوقف کردن این کشتیها، ارتش تروریستی آمریکا اقدام به تکرار تجاوزگری علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران کرد که در آن اهداف نظامی و غیرنظامی، شامل پلها، تاسیسات تصفیه آب و برج مراقبت دریایی در بنادر ایران مورد اصابت قرار گرفتند.