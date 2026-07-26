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توصیه رادان به زائران برای تردد از مسیر مرز خسروی

عبور ۱۱۲ هزار زائر از مرز خسروی و کاهش ایستایی به ۴ ثانیه

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به عبور بالغ بر یک میلیون و دویست هزار زائر از مرز‌های هفت‌گانه، از آمادگی کامل نیرو‌های انتظامی و مرزبانی برای خدمات‌رسانی به زائران اربعین خبر داد و گفت: سامانه «سجاد» در مرز خسروی، ایستایی زائران را به حدود چهار ثانیه کاهش داده است.
کد خبر: ۱۳۸۶۶۶۳
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سردار رادان

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه، سردار «احمدرضا رادان» فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در بازدید از مرز بین‌المللی خسروی، با اشاره به آمار تردد زائران، اظهار کرد: تا این لحظه بالغ بر یک میلیون و دویست هزار نفر از مسیر گذر‌های هفت‌گانه عبور کرده‌اند و خود را به عاشقان اربعینی اباعبدالله‌الحسین (ع) رسانده‌اند.

وی افزود: سهم مرز خسروی از این عدد، بیش از یکصد و دوازده هزار نفر ثبت شده است که به نظر می‌رسد بیش از این نیز باشد.

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به زیرساخت‌های مناسب مرز خسروی، تصریح کرد: از زائران درخواست دارم که مرز خسروی را برای سفر اربعین خود انتخاب کنند، چرا که تمام زیرساخت‌ها در این مرز آماده است و از جهت آب و هوایی نسبت به مرز‌های جنوبی و مهران شرایط بهتری دارد.

وی با بیان اینکه سامانه «سجاد» در مرز خسروی در دو طرف ایران و عراق راه‌اندازی شده است، ادامه داد: این سامانه موجب شده است که ایستایی زائران در مرز خسروی به چیزی نزدیک به چهار ثانیه کاهش یابد.

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سردار رادان، با اشاره به تفاوت محسوس زیرساخت‌های مرز خسروی نسبت به سال گذشته، گفت: از جهت زیرساختی، آماده‌سازی پارکینگ‌ها، سایه‌بان‌ها و وسایل نقلیه عمومی که زائران را از پارکینگ‌ها به پایانه منتقل می‌کنند، شاهد تحول چشمگیری هستیم.

وی با قدردانی از تلاش‌های استاندار کرمانشاه و سایر دست‌اندکاران، تأکید کرد: امنیت کامل در این مرز برقرار است و تمامی فرماندهان انتظامی استان‌های مرزی و شهرستان‌ها در آماده‌باش صددرصد هستند.

فرمانده کل انتظامی کشور در پایان خاطرنشان کرد: نزدیک به بیست هزار نفر نیروی کمکی از مرکز برای پشتیبانی به سمت مراکز هفت‌گانه گسیل شده‌اند و امیدواریم در روز‌های آینده که جمعیت بیشتری را شاهد خواهیم بود، بتوانیم خدمات مطلوبی به زائران ارائه دهیم. 

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سردار رادان نیروی انتظامی مرز خسروی پیاده روی اربعین زائران اربعین
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