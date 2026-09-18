افسانه مغز چپ و راست؛ چرا منطق و خلاقیت به دو نیمکره جدا تعلق ندارند؟

سال‌هاست این باور رایج وجود دارد که انسان‌های منطقی بیشتر از نیمکره چپ مغز و افراد خلاق بیشتر از نیمکره راست خود استفاده می‌کنند؛ اما علم عصب‌شناسی نشان داده است که این تصور بدون پشتوانه علمی است. مغز واقعاً دارای دو نیمه چپ و راست است و برخی عملکردها مانند کنترل حرکت یا پردازش زبان و توجه، در بخش‌های مختلف آن تمرکز بیشتری دارند، اما این تفاوت به معنای وجود «مغز منطقی» و «مغز خلاق» جداگانه نیست. پژوهش‌های مربوط به بیماران دارای آسیب مغزی یا افرادی که ارتباط میان دو نیمکره مغزشان قطع شده بود، نشان داد که توانایی‌های منطقی و خلاقانه همچنان می‌توانند در هر دو گروه وجود داشته باشند. در واقع، حل مسائل پیچیده و خلق آثار هنری هر دو نیازمند همکاری بخش‌های مختلف مغز هستند و تقریباً هیچ فعالیت مهم انسانی حاصل کار تنها یک نیمکره نیست. جزئيات بیشتر را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.