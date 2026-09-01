چگونه گیاهان بیحرکت از خود محافظت میکنند؟
گیاهان برخلاف ظاهر آرام و بیدفاع خود، درگیر نبردی دائمی برای بقا هستند. از یک گیاه گوجهفرنگی که با شتهها مقابله میکند تا درختانی که با لایههای مقاوم و ترکیبات شیمیایی از خود محافظت میکنند، دنیای گیاهان پر از سازوکارهای پیچیده دفاعی است. گیاهان برای مقابله با تهدیدها از مجموعهای از روشهای فیزیکی و شیمیایی استفاده میکنند؛ از خارها و ساختارهای سوزنی گرفته تا تولید سموم طبیعی و ارسال پیامهای هشدار به گیاهان اطراف. برخی گونهها حتی میتوانند با جذب حشرات شکارچی، متحدانی را برای مقابله با مهاجمان خود فرا بخوانند. این شبکه گسترده دفاعی نشان میدهد گیاهان، با وجود ناتوانی در حرکت، یکی از پیچیدهترین راهبردهای بقا در طبیعت را توسعه دادهاند. توضیحات بیشتر را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
گزارش خطا
پسندها:
0