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بازگشایی گذرگاه مرزی کویت و عراق پس از حمله پهپادی

گذرگاه مرزی بین عراق و کویت که اخیرا در پی حمله پهپادی بسته شده بود، بازگشایی شد.
کد خبر: ۱۳۸۶۶۵۲
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گذرگاه مرزی کویت

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری عراق (واع)، اداره گذرگاه‌های مرزی این کشور امروز از بازگشایی گذرگاه العبدلی در مرز کویت به عنوان اصلی‌ترین گذرگاه زمینی دو کشور خبر داد.

ارتش کویت پنج‌شنبه گذشته از حمله پهپادی به این گذرگاه و وارد آمدن خسارت مالی به آن خبر داده و اعلام کرد که این گذرگاه به صورت موقت بسته شد.

خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که هنوز عامل این حمله پهپادی مشخص نیست.

روز گذشته «فهد یوسف سعود الصباح» معاون اول نخست‌وزیر و وزیر کشور کویت گفته بود که گذرگاه العبدلی ظرف ۴۸ ساعت آینده به روی مسافران و ترددهای تجاری بازگشایی خواهد شد.

گذرگاه العبدلی واقع در استان الجهراء در شمال کویت و مرز عراق، اصلی‌ترین راه ترددهای تجاری و مسافران دو کشور است.

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عراق کویت گذرگاه مرزی بازگشایی حمله پهپادی
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