آزمون‌های استانداردشده بیش از دو هزار سال پیش در چین باستان برای انتخاب مقام‌های دولتی شکل گرفتند و امروز در آموزش، مشاغل تخصصی و ارزیابی مهارت‌ها کاربرد گسترده‌ای دارند. با این حال، این آزمون‌ها تنها زمانی معتبر هستند که برای هدف درست طراحی و به شکل صحیح تفسیر شوند. اضطراب آزمون، تفاوت‌های فرهنگی و محدودیت در سنجش مهارت‌هایی مانند خلاقیت و تفکر انتقادی نشان می‌دهد که نمره یک آزمون نمی‌تواند تصویر کاملی از توانایی‌های یک فرد ارائه دهد. آزمون‌های استاندارد ابزارهایی مفید برای بررسی گروه‌های بزرگ هستند، اما استفاده از آن‌ها برای قضاوت درباره افراد نیازمند دقت و شناخت محدودیت‌هایشان است. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک با ویژگی‌های این نوع آزمون‌ها بیشتر آشنا شوید.