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آرامکو همچنان در آتش می‌سوزد

تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که تاسیسات آرامو پس از حملات یمن هنوز خاموش نشده است.
کد خبر: ۱۳۸۶۶۴۴
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آتش سوزی آرامکو

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ داده‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد که ستون‌های عظیم دود سیاه همچنان از جنوب پالایشگاه آرامکو به آسمان می‌رود.

پس از اینکه عربستان بندر الحدیده یمن را بمباران کرد، یمنی‌ها تاسیسات آرامکو را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دادند.

حالا تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که این تاسیسات در جازان که ۹۹ درصد ذخایر نفت خام عربستان را در خود جای داده، همچنان در آتش می‌سوزد و احتمالا این دود عظیم ناشی از آتش‌سوزی یک مخزن ذخیره نفت خام است.

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آرامکو ذخایر نفت عربستان پالایشگاه
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