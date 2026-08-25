در میان گروه‌های نهنگ قاتل ساکن آب‌های سرد شمال‌غرب اقیانوس آرام، بقا تنها به قدرت شکار یا اندازه بدن وابسته نیست؛ بلکه به دانش نسل‌های قدیمی‌تر گره خورده است. در این جوامع، مادربزرگ‌ها نقش رهبران خانواده را ایفا می‌کنند؛ نهنگ‌هایی که پس از پایان دوره تولیدمثل، همچنان به زندگی ادامه می‌دهند و با تجربه خود مسیر یافتن غذا و بقای گروه را تعیین می‌کنند. پدیده یائسگی در نهنگ‌های قاتل، مانند انسان‌ها، یکی از نادرترین ویژگی‌ها در دنیای حیوانات است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که این توقف تولیدمثل ممکن است نتیجه ساختار اجتماعی خاص این جانوران باشد؛ جایی که ماده‌های مسن‌تر به جای داشتن فرزندان بیشتر، با انتقال تجربه و حمایت از نسل‌های بعدی، شانس بقای کل خانواده را افزایش می‌دهند. کاهش جمعیت سالمون‌ها و تهدیدهای انسانی، اکنون این جوامع منحصربه‌فرد را در معرض خطر قرار داده است. جزئيات بیشتر را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.