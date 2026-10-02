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راز علمی تمرین؛ چگونه تکرار مغز را تغییر میدهد؟
پشت هر حرکت دقیق، اجرای حرفهای یا عملکرد ورزشی موفق، تغییرات پیچیدهای است که در ساختار مغز رخ میدهد. پژوهشهای علوم اعصاب نشان میدهند که تمرین مداوم با تقویت مسیرهای عصبی و افزایش پوشش میلینی اطراف آکسونها، ارتباط میان مغز و عضلات را سریعتر و کارآمدتر میکند. برخلاف تصور رایج، چیزی به نام «حافظه عضلانی» به معنای واقعی وجود ندارد؛ بلکه این مغز است که با ایجاد مسیرهای عصبی کارآمدتر، انجام حرکات را آسانتر، سریعتر و دقیقتر میکند. البته تسلط بر یک مهارت فقط به تعداد ساعتهای تمرین وابسته نیست؛ کیفیت تمرین، تمرکز، تکرار هدفمند و حتی تصویرسازی ذهنی نیز نقش مهمی در رسیدن به عملکرد بهتر دارند. این یافتهها نشان میدهند که تمرین، صرفاً تکرار یک حرکت نیست؛ بلکه فرایندی برای بازسازی مغز و افزایش تواناییهای انسانی است. جزئيات را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
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