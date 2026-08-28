ترموپین؛ شیشهای دوجداره که معماری مدرن را دگرگون کرد
در نگاه اول، یک پنجره بزرگ شیشهای تنها بخشی از طراحی یک خانه یا ساختمان به نظر میرسد؛ اما ورود شیشههای عایق مانند برند ترموپین در قرن بیستم، شیوه زندگی انسانها را تغییر داد. این فناوری امکان ساخت فضاهایی را فراهم کرد که مرز میان داخل و خارج خانه کمتر شود؛ جایی که نور طبیعی، منظره بیرون و فضای زندگی روزمره به بخشی از تجربه معماری تبدیل شدند. پیش از شیشههای عایق، پنجرههای بزرگ به معنای اتلاف شدید انرژی بودند و ساختمانها مجبور بودند میان زیبایی، نور و راحتی یکی را انتخاب کنند. ترموپین با ایجاد یک لایه هوای عایق میان دو صفحه شیشه، مسیر تازهای برای معماری مدرن باز کرد؛ از خانههای دارای دیوارهای شیشهای و چشماندازهای باز گرفته تا ساختمانهای اداری مدرن. این فناوری تصویری تازه از سبک زندگی ایجاد کرد؛ سبکی که در آن فضای داخلی خانه با طبیعت و محیط بیرون پیوند بیشتری پیدا میکند. جزئیات بیشتر را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
گزارش خطا
پسندها:
0