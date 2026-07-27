رونمایی از بلیت ۳ میلیونی قطار / شوک به زائران اربعین!
در حالی که رسانههای رسمی از تمهیدات ویژه برای "اربعین آسان و ارزان" خبر میدهند، گشتوگذاری در سامانههای فروش بلیت قطار، واقعیتی تلخ و گزنده را فاش میکند و تصاویر دریافتی نشان میدهد بلیت قطار تهران-خرمشهر تحت عناوین دهانپرکنی مانند ۵ ستاره اکونومی پلاس به رقم باورنکردنی ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان رسیده است!
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در روزهایی که میلیونها زائر خود را برای پیادهروی اربعین آماده میکنند، بازار لجستیک و حملونقل کشور بار دیگر با شوک قیمتی مواجه شده است و این بار قرعه به نام خطوط ریلی افتاده است؛ بخشی که همواره به عنوان امنترین و مقرونبهصرفهترین راه سفر شناخته میشد، اکنون با قیمتهایی عجیب زائران را غافلگیر کرده است.
تصاویر دریافتی از سامانه رسمی فروش بلیت نشان میدهد که بلیت قطار ۵ ستاره فدک در مسیر تهران - کرمانشاه به قیمت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و قطار ۵ ستاره در مسیر تهران - خرمشهر به قیمت نجومی ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان عرضه میشود و سوال این است که در ایام پیک سفر مانند اربعین که نیاز کشور روانسازی حملونقل عمومی برای تودههای مردم است، چرا ظرفیت ریل کشور باید به قطارهای لوکس با قیمتهای میلیونی بدهد؟
این مساله که چرا قطارهای معمولی و ارزانقیمتتر مانند ۶ تختهها با قیمت حدود ۷۰۰ هزار تومان آنقدر کمتعداد هستند که زائر ناچار میشود تن به خرید بلیتهای چند میلیونی بدهند این درحالی است که اگر یک خانواده ۴ نفره بخواهد با قطار ۴ ستاره با قیمت ۱ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان برای هر بلیت یکطرفه از تهران به خرمشهر برود - هزینه بلیت رفت برای ۴ نفر ۶ میلیون و ۴۰ هزار تومان می شود و با احتساب هزینه بلیت برگشت جمعا فقط برای رفت و برگشت ریلی رقمی نزدیک به ۱۲ میلیون هزینه برمی دارد البته این رقم بدون احتساب هزینههای بیمه، خروجی، حملونقل داخل عراق، اسکان و خوراک است که پرداخت چنین مبالغی عملاً بخش بزرگی از طبقه متوسط و ضعیف جامعه را از این سفر معنوی محروم میکند.
راهآهن جمهوری اسلامی و وزارت راه و شهرسازی معمولاً در مواجهه با چنین انتقادها، توپ را به زمین بخش خصوصی و قیمتگذاری آزاد قطارهای ۵ ستاره میاندازند اما سوال افکار عمومی روشن است که حاکمیت و ستاد اربعین چه نقشی در کنترل این بازار دارند؟ یا اینکه تسهیلات ویژه اربعین فقط به وامهای بانکی با شرایط خاص خلاصه میشود یا کنترل هزینههای پایه سفر نیز جزو وظایف است؟
به گزارش تابناک ، تبدیل ریل به ابزاری برای درآمدزایی این روزها با روح این سفر معنوی در تضاد است و سوال این است که اگر دولت توانایی پایش لحظهای و کنترل قیمتها را ندارد، شعارهای سالانه درباره اربعین آسان و ارزان چیزی جز گفتاردرمانی نخواهد بود ؛ ذاین درحالی است که زائران اربعین انتظار دارند راهآهن ظرفیت قطارهای عادی و صندلیهای ارزانقیمت را افزایش دهد تا سفر اربعین، به انحصار طبقه مرفه جامعه درنیاید.