فناوری جی‌پی‌اس در سال‌های اخیر دویدن را از یک فعالیت شخصی به تجربه‌ای قابل اندازه‌گیری، قابل اشتراک و حتی خلاقانه تبدیل کرده است. دوندگان امروزی نه‌تنها مسافت، زمان و سرعت خود را ثبت می‌کنند، بلکه مسیر حرکت آنها روی نقشه می‌تواند به بخشی از روایت شخصی و هویت ورزشی‌شان تبدیل شود. ترکیب جی‌پی‌اس با شبکه‌های اجتماعی شکل تازه‌ای از تعامل با ورزش ایجاد کرده است؛ جایی که مسیرهای دویدن مانند یک داستان تصویری منتشر می‌شوند و اشتراک‌گذاری دستاوردها می‌تواند انگیزه افراد را برای ادامه فعالیت افزایش دهد. حتی برخی دوندگان از این فناوری برای طراحی تصاویر بزرگ روی نقشه استفاده می‌کنند و مسیرهای روزمره را به نقاشی‌های دیجیتال تبدیل می‌سازند. جزئيات تاثیر جی‌پی‌اس بر انگیزه دویدن را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.