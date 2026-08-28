سه رنگ زیبا ولی مرگبار در تاریخ بشر
در طول تاریخ، برخی از رنگهایی که برای زیبایی، هنر و زندگی روزمره استفاده میشدند، بعدها بهعنوان موادی خطرناک شناخته شدند. از رادیوم درخشان که زمانی در محصولات زیبایی و خوراکیها استفاده میشد تا رنگ سفید سربی، سبزهای حاوی آرسنیک و لعابهای نارنجی ساختهشده با ترکیبات اورانیوم، میل انسان به ساخت رنگهای چشمگیر گاهی با هزینهای سنگین همراه بوده است. این رنگدانهها زمانی نماد پیشرفت علمی و زیباییشناسی بودند و در نقاشی، مد، لوازم خانگی و محصولات مصرفی حضور داشتند، اما با پیشرفت دانش پزشکی و شیمی مشخص شد بسیاری از آنها با خطراتی مانند مسمومیت، آسیب عصبی، سرطان و پرتوزایی همراه هستند. داستان این رنگهای مرگبار را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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