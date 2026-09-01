در طبیعت، فریبکاری تنها به انسان‌ها محدود نمی‌شود. از کرم‌های شب‌تابی که با تقلید نور طعمه‌های خود را شکار می‌کنند تا هشت‌پاهایی که با تغییر رنگ خود را پنهان می‌سازند، بسیاری از جانوران برای بقا، شکار یا رقابت از راهکارهای پیچیده‌ای برای گمراه‌کردن دیگران استفاده می‌کنند. پژوهشگران زیست‌شناسی رفتاری معتقدند فریبکاری حیوانات زمانی رخ می‌دهد که یک موجود زنده، دیگری را به شکلی سودمند برای خود گمراه کند و این رفتار صرفاً یک اتفاق تصادفی نباشد. از استتار و تقلید ظاهری گرفته تا هشدارهای دروغین پرنده درونگو و بلوف‌های حساب‌شده میگوی آخوندکی، نمونه‌های این رفتار نشان می‌دهد که راهبردهای بقا در طبیعت بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی هستند که تصور می‌کنیم. جزئيات بیشتر را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید و بشنوید.