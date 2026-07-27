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مهاجرانی به تابناک خبر داد:

توقف ساخت نیروگاه جدید در دولت چهاردهم/ تعیین ارکان اصلی سیاست‌گذاری در بخش انرژی

سخنگوی دولت به تابناک خبر داد که ساخت نیروگاه جدید در ایران از دستور کار دولت چهاردهم خارج شده است.
کد خبر: ۱۳۸۶۶۱۸
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7538 بازدید
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۳۶

توقف ساخت نیروگاه جدید در دولت چهاردهم/ تعیین ارکان اصلی سیاست‌گذاری در بخش انرژی

افزایش ناترازی در بخش انرژی، رشد مستمر مصرف، محدودیت منابع برای توسعه زیرساخت‌های تولید و ضرورت حرکت به سمت بهره‌وری در سال‌های اخیر موضوع اصلاح حکمرانی انرژی را به یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری کشور تبدیل کرده است. 

به گزارش سرویس انرژی تابناک، همزمان با تجربه بسیاری از کشورهای جهان در تغییر رویکرد از توسعه صرف ظرفیت تولید به مدیریت تقاضا، بهینه‌سازی مصرف و کاهش هدررفت انرژی، پرسش‌هایی درباره ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی انرژی در ایران نیز مطرح شده که پایگاه خبری تحلیلی تابناک نیز هم‌راستا با دیگر رسانه‌های کشوری چنین سوژه ای را مدت‌هاست مورد بررسی قرار داده است.

در همین زمینه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار تابناک درباره اینکه در حوزه انرژی سیاست‌گذاری بسیاری از کشورهای جهان از تمرکز بر ساخت نیروگاه، پتروشیمی و سایر زیرساخت‌های تولیدی به سمت اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی حرکت کرده، آیا ایران هم به حکمرانی جدیدی در حوزه انرژی نیاز دارد، گفت: وزارت نیرو با درک تغییر رویکرد جهانی از تولیدمحوری به اصلاح الگوی مصرف بر این باور است که ادامه مسیر مبتنی بر ساخت نیروگاه با هدف جبران ناترازی انرژی، نه از منظر اقتصادی توجیه‌پذیر است، نه با الزامات زیست‌محیطی سازگاری دارد.

وی با بیان اینکه استقرار حکمرانی نوین در حوزه انرژی با محوریت بهینه‌سازی مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی در دستور کار قرار گرفته، افزود: در این الگوی حکمرانی، تولید و سرمایه‌گذاری همچنان جایگاه خود را حفظ می‌کنند اما در کنار آن اصلاح ساختار مصرف، واقعی‌سازی تدریجی سیگنال‌های اقتصادی، ارتقای بهره‌وری، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، هوشمندسازی شبکه‌ها و جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی به ارکان اصلی سیاست‌گذاری در بخش انرژی تبدیل می‌شوند.

سخنگوی دولت در پایان متذکر شد: دولت با اتخاذ این رویکرد، اصلاحات ساختاری در بخش انرژی را به‌صورت تدریجی، کارشناسی و با لحاظ ملاحظات اقتصادی و معیشتی دنبال می‌کند تا ضمن حفظ امنیت انرژی کشور، زمینه پایداری این بخش در سال‌های آینده فراهم شود.

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مهاجرانی اصلاح حکمرانی انرژی ناترازی انرژی وزارت نیرو سخنگوی دولت دولت چهاردهم امنیت انرژی هوشمندسازی شبکه برق صنعت برق اصلاحات ساختاری بخش خصوصی بهینه سازی مصرف انرژی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳۶
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
7
41
پاسخ
مدیریت مصرف از ما، تولید نیروگاه از شما
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
احسنت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
اقسنت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
وقتی با افزایش ساعات قطعی برق مشکل کمبود برق حل میشه و کک کسی هم نمی گزه خوب راه حل ساده تر منطقی تره. منم بودم همین کارو می کردم
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
16
72
پاسخ
از دولت اصلاحات فقط گزان سازی بر میاد نه ساخت زیر ساخت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
خوشبحالت هنوز تو اصلاح و اصولگرایی
خوشبحالت تو بیست سال پیش موندی
سروش
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
ساخت زیر ساخت پول و سرمایه گذار میخواد و آرامش در کشور که متاسفانه الان هیچکدومش رو نداریم.
یک خود نفروخته
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
آفرین
حق محض رو گفتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
0
10
پاسخ
نیروگاه بسازین نفت مازاد رو صادر کنین. ای خدا!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
خوب شد به پزشکیان رای ندادم الان باید خودم رو کتک می زدم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
2
12
پاسخ
کلا این دولت حوصله کارردن نداره فقط از مسکن ملی تونستن کلی پول به جیب بزنن چطوری زمین های بیابون رفتن ساختن کلی درامد زایی کردن زمین کلی ارزش پیدا کرد قسمت های تجاری خدا تومن فروختن در کشورمیشه کاررد ولی این کاره نیستن فکر کنید فقط یک میلیون مسکن ساخته بشه نفری یک نیم میلیارد بگیرن دویست میلیون پول محوطه بگیرن و چهل میلیون پول اجاره زمین اونم هر سال به جز اقساط که هر ماه بگیرن میشه کارکرد خودر و تنها راهش افزایش واردت به پونصد هزار خودرو نه پنجاه هزار خودرو
omid
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
1
16
پاسخ
دو روز قطعی برق در هفته از ساعت 8 صبح تا 12 شب برای شهرک های صنعتی اسمش میشه مدیریت مصرف
البته از دولت سوم تدبیر امید چیزی بیشتری انتظار نیست
باید یجوری قرداد پاریس رو اجرا کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
0
12
پاسخ
اسمم رمز گران کردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
2
18
پاسخ
دقیقا کپی برابر اصل همون دولت حسن‌فریدون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
0
14
پاسخ
دولت روحانی هم با همین شعار ها نیروگاه نساخت و نتیجش شد خاموشی های گسترده.دولت پزشکیان و در کل جماعت اصلاحات به جز گران سازی و مذاکره هیچ ایده و برنامه ای برای اداره مملکت ندارن.
آنا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
0
10
پاسخ
خانم مهاجرانی، فرسودگی شبکه توزیع، در سالهای اخیر که با سومدیریت و بازسازی ناعادلانه خطوط انتقال در نقاط مختلف شهر با دید طبقاتی و پنهان سازی واقعیات موجود در وضعیت برق در نزد مقامات ارشد و به نحوی خوش خدمتی همراه بوده، و به این خاطر برای تامین برق با کیفیت قابل قبول ولتاژ و جلوگیری از خاموشی در مناطق زندگی مسیولین، ناچار به افت ولتاژ عامدانه و اعمال خاموشی در مناطق کم اهمیت تر شده، که علاوه بر اسیب به لوازم خانگی مشترکین مناطق مذکور و افزایش غیر منصفانه قبوض برق و اسیب های جدی به شبکه انتقال شده، با ایجاد مقاومت در سیم ها، در ولتاژ۶ای پایین، قسمت بسیار زیاری از انرژی بصورت گرما در حال هدر رفت است! این جایی است که به منظور بهینه سازی مصرف، باید بهش پرداخت وگرنه اعمال خاموشی در گرمای ۵۰-۴۰ درجه تابستان، در مناطق ضعیف تر، ظلم و بی عدالتی است نه مصرف بهینه! در واقع ما داریم درصد بالایی از انرژی که برای زندگی بهتر میشد استقپفاده کرد رو بر باد میدیم و به جبرانش میخوایم تلخی و سختی تحمل کنیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
تو نیاوران بعضی جا ها برقش نمیره چون مسئولان در انجا ساکن هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
0
17
پاسخ
نگران محیط زیستی باید نیروگاه جدید و بهینه بسازی نه نگهداری از نیروگاه های قدیمی
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