توقف ساخت نیروگاه جدید در دولت چهاردهم/ تعیین ارکان اصلی سیاستگذاری در بخش انرژی
افزایش ناترازی در بخش انرژی، رشد مستمر مصرف، محدودیت منابع برای توسعه زیرساختهای تولید و ضرورت حرکت به سمت بهرهوری در سالهای اخیر موضوع اصلاح حکمرانی انرژی را به یکی از مهمترین محورهای سیاستگذاری کشور تبدیل کرده است.
به گزارش سرویس انرژی تابناک، همزمان با تجربه بسیاری از کشورهای جهان در تغییر رویکرد از توسعه صرف ظرفیت تولید به مدیریت تقاضا، بهینهسازی مصرف و کاهش هدررفت انرژی، پرسشهایی درباره ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی انرژی در ایران نیز مطرح شده که پایگاه خبری تحلیلی تابناک نیز همراستا با دیگر رسانههای کشوری چنین سوژه ای را مدتهاست مورد بررسی قرار داده است.
در همین زمینه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار تابناک درباره اینکه در حوزه انرژی سیاستگذاری بسیاری از کشورهای جهان از تمرکز بر ساخت نیروگاه، پتروشیمی و سایر زیرساختهای تولیدی به سمت اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی حرکت کرده، آیا ایران هم به حکمرانی جدیدی در حوزه انرژی نیاز دارد، گفت: وزارت نیرو با درک تغییر رویکرد جهانی از تولیدمحوری به اصلاح الگوی مصرف بر این باور است که ادامه مسیر مبتنی بر ساخت نیروگاه با هدف جبران ناترازی انرژی، نه از منظر اقتصادی توجیهپذیر است، نه با الزامات زیستمحیطی سازگاری دارد.
وی با بیان اینکه استقرار حکمرانی نوین در حوزه انرژی با محوریت بهینهسازی مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی در دستور کار قرار گرفته، افزود: در این الگوی حکمرانی، تولید و سرمایهگذاری همچنان جایگاه خود را حفظ میکنند اما در کنار آن اصلاح ساختار مصرف، واقعیسازی تدریجی سیگنالهای اقتصادی، ارتقای بهرهوری، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، هوشمندسازی شبکهها و جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی به ارکان اصلی سیاستگذاری در بخش انرژی تبدیل میشوند.
سخنگوی دولت در پایان متذکر شد: دولت با اتخاذ این رویکرد، اصلاحات ساختاری در بخش انرژی را بهصورت تدریجی، کارشناسی و با لحاظ ملاحظات اقتصادی و معیشتی دنبال میکند تا ضمن حفظ امنیت انرژی کشور، زمینه پایداری این بخش در سالهای آینده فراهم شود.
خوشبحالت تو بیست سال پیش موندی
حق محض رو گفتی
البته از دولت سوم تدبیر امید چیزی بیشتری انتظار نیست
باید یجوری قرداد پاریس رو اجرا کنند