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پورشه ۹۰۴ کاررا جیتیاس؛ شکستن مرز میان جاده و پیست
پورشه ۹۰۴ کاررا GTS یکی از خودروهای مهم تاریخ مسابقهای پورشه است؛ خودرویی که در میانه دهه ۱۹۶۰ آغازگر دورهای تازه در طراحی خودروهای اسپرت با موتور میانی شد. این مدل که تنها ۱۱۰ دستگاه از آن ساخته شد، از همان ابتدا بهعنوان یک خودروی مسابقهای کارخانهای توسعه یافت، اما برخلاف بسیاری از خودروهای مخصوص پیست، امکان استفاده در جاده را نیز حفظ کرد. نمونه مورد بحث، شاسی شماره ۰۰۵، از نخستین خودروهای تولیدشده این سری است که در سال ۱۹۶۴ در مسابقات متعددی از جمله تارگا فلوریو و سبرینگ حضور داشت. طراحی سبک، بدنه آیرودینامیک، موتورهای قابلتغییر و هندلینگ متعادل، ۹۰۴ را به یکی از خودروهای تأثیرگذار دوران خود تبدیل کرد؛ خودرویی که ظاهر آن همچون یک مجسمه در حال حرکت است و روح مسابقهای خود را حتی در حالت سکون حفظ میکند. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بیشتر با این خودرو آشنا شوید.
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