داده‌های ماهواره‌ای بلومبرگ نشان می‌دهد که یک ابرنفتکش با پرچم هنگ‌کنگ که به مقصد بندر ینبع عربستان در دریای سرخ در حرکت بود، درست پیش از رسیدن به باب‌المندب تغییر مسیر داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نفتکش غول‌پیکر «نیو چمپین»، خالی از محموله که توسط یک خریدار چینی کرایه شده، روز جمعه در خلیج عدن به شکلی ناگهانی تغییر مسیر داده و اکنون به سمت شرق در حرکت است.

پنج روز پیش، داده‌های رهیابی لویدز لیست نشان داد که کشتی‌ خودروبر شرکت چینی کاسکو شیپینگ، نخستین شناوری بوده که با هشدار یمن مسیر خود را تغییر داده و از باب‌المندب بازگشته است.

برخی کارگزاران بیمه و حمل‌ونقل دریایی می‌گویند، در روزهای اخیر برخی شرکت‌های بیمه دریایی به دلیل خطر حملات، به کشتی‌هایی که به بنادر عربستان رفت‌وآمد می‌کنند، پوشش بیمه‌ای ارائه نمی‌دهند.

حالا بلومبرگ هم می‌گوید که این ابرنفتکش، نخستین نفتکش چینی‌ست که از باب‌المندب تغییر مسیر داده است.

همچنین برخی کشتی‌های شرکت‌های غربی و مالکان محتاط‌تر کشتی‌ها هم مجبور شده‌اند با هزینه بیشتر و مسیر دورتر از کانال سوئز و دور زدن قاره آفریقا به بازارهای آسیا برسند؛ مانند کشتی ژاپنی حامل سوخت پخت‌و پز که قرار بود نیمه مرداد به مقصد برسد حالا هفته اول مهر زمان تخمینی رسیدن به مقصدش اعلام شده است.

