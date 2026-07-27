عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به حمله اوکراین به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر که به شهادت یک ملوان ایرانی منجر شد، گفت: این اقدام را باید در چارچوب تلاش کی‌یف برای اثبات همراهی عملیاتی خود با آمریکا و ناتو تحلیل کرد؛ اقدامی که به گفته وی، یک اشتباه محاسباتی از سوی اوکراین بوده است.

احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره حمله اوکراین به یک کشتی تجاری در دریای خزر که به شهادت یک ملوان ایرانی منجر شد، اظهار کرد: اوکراین را باید در چارچوب جبهه غرب و آمریکا تحلیل کرد. در سال‌های اخیر و هم‌زمان با جنگ روسیه و اوکراین، آمریکا و ناتو، به‌ویژه کشورهایی مانند آلمان و انگلیس، تلاش کرده‌اند توان پهپادی اوکراین را تقویت کنند.

وی افزود: اوکراین در این مدت از پهپادهای تولیدی ناتو و همچنین پهپادهای بومی خود برای حمله به زیرساخت‌های روسیه، از جمله پالایشگاه‌ها و مراکز انرژی استفاده کرده است، اما حمله به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر اتفاق جدیدی بود.

بخشایش ادامه داد: اوکراین از ابتدا می‌دانست که ایران در جنگ روسیه و اوکراین، به روسیه پهپاد «شاهد» داده است و احتمالا منتظر فرصتی بود تا پیامی به ایران منتقل کند که در همکاری با روسیه دچار محاسبه اشتباه شده است. از سوی دیگر، این اقدام می‌توانست پیامی به آمریکا و ناتو باشد که اوکراین در تحولات منطقه‌ای و در تقابل میان ایران و جبهه غرب، به صورت عملیاتی در کنار آن‌ها قرار دارد.

وی با اشاره به نقش روسیه در این تحولات گفت: روسیه نیز از این جهت که درگیری آمریکا با ایران در منطقه خاورمیانه شکل بگیرد و تمرکز آمریکا از اوکراین برداشته شود، بی‌میل نبود. به همین دلیل، هر کدام از طرف‌ها تلاش می‌کنند از شرایط موجود برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: حمله اوکراین به یک کشتی تجاری و شهادت یک شهروند ایرانی، اقدام اشتباهی بود.

اوکراین منتظر پاسخ ایران باشد

وی تأکید کرد: پاسخ اولیه این اقدام باید از سوی روسیه به اوکراین داده شود و به نظر می‌رسد روس‌ها در روزهای آینده واکنش نشان خواهند داد. جمهوری اسلامی ایران نیز در زمان مقتضی پاسخ لازم را خواهد داد؛ چراکه اگر کشوری با این شدت و گستاخی در برابر ایران اقدام کند، طبیعی است که پاسخ متناسبی دریافت خواهد کرد.

بخشایش در پایان با تأکید بر ضرورت مدیریت تنش‌ها خاطرنشان کرد: با وجود این، نباید اجازه داد ناامنی به دریای خزر کشیده شود؛ چراکه این منطقه برای ایران اهمیت اقتصادی دارد و بخشی از کالاهای اساسی کشور از مسیر دریای خزر و همکاری با روسیه تأمین می‌شود. بنابراین، ضمن پیگیری و پاسخ به این اقدام، باید مراقبت کرد که این تنش به یک بحران گسترده‌تر در منطقه تبدیل نشود.