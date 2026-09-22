هوندا زد600؛ خودروی کوچک ژاپنی با شخصیتی منحصر به فرد

هوندا Z600 مدل ۱۹۷۱ یکی از خودروهای کمیاب و متفاوت تاریخ هوندا است؛ مدلی کوچک که ریشه‌های موتورسیکلت‌سازی این شرکت را در قالب یک خودروی شهری به نمایش می‌گذارد. این خودرو از یک موتور دو سیلندر هواخنک ۶۰۰ سی‌سی بهره می‌برد که ساختاری نزدیک به موتورسیکلت‌ها دارد؛ به‌گونه‌ای که موتور، گیربکس و دیفرانسیل در قالب یک مجموعه واحد طراحی شده‌اند. این Z600 پس از سال‌ها رهاشدگی و فرسودگی، دوباره احیا شده و با تغییراتی مانند نصب لاستیک‌های بزرگ‌تر، باربند سفارشی، چراغ‌های مه‌شکن و بهبود سیستم تعلیق، به خودرویی برای استفاده روزمره و ماجراجویی تبدیل شده است. با وجود اندازه کوچک، این خودرو همچنان ویژگی‌های اصلی خود را حفظ کرده و نشان می‌دهد چگونه یک خودروی کلاسیک می‌تواند هم یک اثر مهندسی و هم یک وسیله شخصی‌سازی‌شده برای تجربه رانندگی باشد. جزئيات این خودروی زیبا و تاریخی را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.