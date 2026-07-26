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تابناک گزارش می‌دهد

تعرض رژیم اوکراین به شناور ایرانی در دریای خزر؛ «دلقک کی یف» با آتش بازی نکند!

رژیم اوکراین در اقدامی تجاوزکارانه به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر تعرض کرد و این حق برای ایران برای مقابله با چنین تجاوزی محفوظ خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۸۶۵۹۳
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12645 بازدید
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۴۱
حمله اوکراین به کشتی ایران در خزر

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، رژیم اوکراین به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر حمله کرد و در اثر این حمله، یک ملوان ایرانی جان باخت و یک ایرانی دیگر زخمی شد.

این برای نخستین بار است که اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر حمله نظامی می‌کند.

اوکراین مدعی است که این تعرض را به دلیل آنچه نقش این شناور‌ها در انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران به روسیه می‌داند، انجام داده است. 

قبل از این رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده بود ارتش این کشور به کشتی جنگی روسیه و تعدادی کشتی‌های مرتبط با حمل سلاح ایران به روسیه در دریای خزر حمله کرد.
 
رسانه‌های نظامی اوکراین گزارش داده‌اند که عملیات با پهپاد‌های دوربرد انجام شده است؛ همان نوع پهپاد‌هایی که طی ماه‌های اخیر توانسته‌اند اهدافی در داغستان، بندر کاسپییسک و حتی شناور‌های ناوگان خزر روسیه را هدف قرار دهند.
 
قبل از این هم مقامات اوکراین و کشور‌های اروپایی، ایران را متهم به ارسال سلاح به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین می‌کردند، اما تهران این اتهامات را به شدت رد می‌کند.

در مقابل، ایران هرگونه دخیل بودن این شناور در مناقشه اوکراین را رد کرده و این اقدام را محکوم کرده است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این اقدام را نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و مصداق عمل تجاوزکارانه دانست که می‌تواند آتش جنگ را بیش از پیش شعله‌ور کرده و گسترش دهد.

تعرض رژیم اوکراین به شناور تجاری ایران در دریای خزر که صراحتا از سوی رئیس آن رژیم مورد اذعان قرار گرفته است، نشانه تداوم رویکرد غیرمنطقی و خصمانه رژیم اوکراین نسبت به جمهوری اسلامی ایران است.

جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه هیچ‌گاه در منازعه بین روسیه - اوکراین مداخله نداشته است، توجه شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشور‌های اروپایی و همه اعضای سازمان ملل را به این واقعیت آشکار جلب می‌کند که رژیم اوکراین با حمله به شناور تجاری ایران نه تنها مرتکب تخلف بین‌المللی شد، بلکه به شیوه‌ای خطرناک، در پی گسترش آتش جنگ و ناامنی است.

هر طرفی که دغدغه صلح و امنیت در شرق اروپا و مناطق پیرامونی دارد، باید در قبال این اقدام خطرناک رژیم اوکراین موضع مسئولانه‌ای اتخاذ نموده و هیات‌حاکمه اوکراین را به‌خاطر این اقدام مجرمانه و تحریک‌آمیز پاسخگو کند.

جمهوری اسلامی ایران وفق اصول و قواعد بنیادین حقوق بین الملل به‌ویژه اصل دفاع مشروع، در دفاع از منافع و امنیت ملی خود تردید نخواهد کرد. بدیهی است مسئولیت پیامد‌های ناشی از ماجراجویی رئیس رژیم اوکراین، برعهده آن رژیم و حامیان و محرکان آن خواهد بود.

به گزارش تابناک، در واکنش به اقدام متجاوزانه رژیم اوکراین، ایران کاردار موقت اوکراین را احضار کرد و مراتب اعتراض شدید تهران به این اقدام خصمانه و مجرمانه به وی ابلاغ شد.

همچنین تاکید شد که جمهوری اسلامی ایران قاطعانه از امنیت و منافع ملی خود دفاع کرده و تعرض به جان و دارایی شهروندان خود را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت.

به گزارش تابناک، در حالی که اوکراین هدف خود را مختل کردن خطوط تدارکاتی ایران-روسیه اعلام کرده، ایران این اتهام را رد کرده و اقدام اوکراین را محکوم کرده است.

جدای از بحث نظامی، اوکراین به صورت رسمی و علنی از اغتشاشات سراسری سال ۱۴۰۱ ایران حمایت کرد که این خود تنش‌ها را به سطحی جدید برد.

در این راستا، «ولودیمر زانسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین (که پیش از ریاست جمهوری دلقک بوده است) در پیام‌های ویدئویی و سخنرانی‌های خود، اغتشاشات ایران را «قیام» توصیف می‌کرد و از جامعه بین‌المللی می‌خواست که «از مردم ایران برای سرنگونی رژیم فعلی حمایت کنند». 

این اظهارات که مستقیماً به تغییر نظام سیاسی اشاره دارد، از سوی ایران به عنوان «مداخله در امور داخلی» و «اقدام خصمانه» تلقی شد.

رژیم اوکراین همچنین در جنگ اسرائیل با ایران، از اسرائیل حمایت کرده و اقدامات تلافی جویانه ایران به تجاوز اسرائیل را محکوم کرده بود.

در جنگ ۴۰ روزه رمضان و متعاقب تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران نیز اوکراین از ابتدا با ائتلاف آمریکا و اسرائیل هم‌صدا شد. ولودیمیر زلنسکی آشکارا از حملات به ایران حمایت کرد و این اقدام را نوعی پاسخ به همکاری نظامی ایران با روسیه دانست.

مهم‌ترین محور رویکرد اوکراین، پیشنهاد کمک فنی و تخصصی برای مقابله با پهپاد‌های ایران بود. زلنسکی با اشاره به تجربه گسترده ارتش اوکراین در سرنگونی پهپاد‌های «شاهد» در جنگ با روسیه، اعلام کرد که اوکراین آماده است اپراتور‌ها و متخصصان خود را برای آموزش و کمک به کشور‌های منطقه و متحدان غربی اعزام کند.

بر این اساس، تیم‌های اوکراینی به کشور‌هایی مانند قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی اعزام شدند. هدف اصلی از این اقدام، نه فقط هم‌افزایی با غرب، که تبدیل کردن این تخصص به اهرم فشار برای دریافت تجهیزات نظامی بیشتر، به ویژه سامانه‌های پدافندی مانند «پاتریوت» بود که با تمرکز آمریکا بر خاورمیانه، در خطر کاهش چشمگیر قرار داشتند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، به‌طور علنی پیشنهاد کمک اوکراین را رد کرد و گفت: «ما کمترین نیازی به کمک زلنسکی نداریم» و آمریکا خود «بهترین» فناوری مقابله با پهپاد را در اختیار دارد.

در مقابل، ایران به شدت واکنش نشان داد و این اقدام را «وارد شدن به جنگ» و قرار گرفتن در کنار دشمنان ایران توصیف کرد. رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد، اعلام کرد که در چنین شرایطی، «تمام خاک اوکراین به هدف قانونی ایران تبدیل شده است».

اوکراین در این جنگ، «کارت ایران» را به عنوان ابزاری برای بقای راهبردی و جلب توجه غرب رو کرد. اما این تاکتیک به دلیل مخالفت صریح آمریکا و واکنش شدید و تهدیدآمیز ایران، نه تنها دستاوردی برای کی‌اف نداشت، بلکه عملاً آن را در معرض ریسک گسترش دامنه ناامنی به قلمرو خود قرار داد و موقعیت دیپلماتیکش را تضعیف کرد.

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برچسب ها
اوکراین ایران دریای خزر حمله اوکراین به کشتی ایران در خزر
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
43
62
پاسخ
کشتی اوکراین در خلیج فارس چه می کند؟؟
باید مصادره شود
پاسخ ها
سعید
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
دلقک کیف باید به موقع وپاسخی فراتر از حد دریافت کند دلقک دست نشانده فرصت طلب از خو د تهی واز اسراییل
کودک کش دستور میگیرد مجازات باید گردد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
خبر نوشته خزر
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
28
149
پاسخ
همین دلقک کیف از روز اول جنگ در میدان حضور دارد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
همین دلقک کیف کل ناتو پشت سرشه بازم بیست درصد خاکش رو از دست داده .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
بله همین دلقک بیش از 40 درصد از خاک کشورش رو از دست داده است و چند میلیون جوان ذکور اوکراینی را به مسلخ برده و کشورش رو تبدیل به ویرانه کرده است.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
دوست عزیز شما تاریخ رو تحریف می کنی؟ مگر اکراین جنگ رو شروع کرد که جوانانشو به مسلخ ببره؟ مگه روسیه آغاز گر جنگ نبود؟ حداقل کمی آزاده باشید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
همین دلقک،کاسه ی گدایی دستش گرفته،دور افتاده ،گدایی می‌کنه،سگ زرد و توله اش،دنباله روهای اروپایی شون،یه روز از این دلقک حمایت نکنند مثه یه چوب خشک می‌شکنه و میوفته زمین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
لطفا به منتخب ملت اوکراین توهین نکنید...مردمش لابد راضی هستن از انتخابشون
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
پوتین با اون ابهتش چند ساله از پس همین دلقک بر نیومده
ناشناس
| Switzerland |
۱۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
این دلقک کیف. برای چاپلوسی این کار را کرد. دلقک کیف برای آمریکا اهمیتی نداره دیگه. دلقک کیف اگر شعور داشت اوکراین حال روزش این نبود.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
ناتو پشت اکراینه؟ دوتا موشک‌دوربرد بهش ندادن که جواب روس کثیف رو بده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
50
90
پاسخ
حتما باید این دلقک بی شعور تو دهانی بخورد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
22
75
پاسخ
شخصا معتقدم این تجاوز کار اوکراین نیست یا حداقل اوکراین به تنهایی این حمله را انجام نداده. قطعا پای اسراییل در میان است و اوکراین این حمله را گردن گرفته است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
هر چی هست در ادامۀ پروژه محاصره ی دریایی ایران است البته از سمت شمال . منطقا این کار نباید بار دوم داشته باشد که اگر دفعه ی بعدی داشت بلافاصله ایران باید کیف را بزند .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
به هر حال اوکراین گردن گرفته و قسمت خوب جریان اینه که در ناتو عضو نیست و باید یه ضربه سختر بخوره که دیگه وارد جدل با ما نشه وگرنه میشه مثله جریان اسراییل که مارو میزد و ما همیشه سکوت می کردیم تا رسید به الان
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
در تمام حملات غرب وشمالغربی کشور اسراییل دخیل است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
4
106
پاسخ
این خبر را اوکراین اعلام کرد درحالیکه ایران حتی این حادثه را اعلام هم نکرده بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
کار اسراییله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
19
27
پاسخ
این یک تحلیل است که این کار از جنس کارهای اسرائیلی هست و ربطی به اکران نداره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
پناه بر خدا از اسکلیسم سیاسی....بنده ی خدا اصلا شخص زلنسکی؛ یک یهودی و مهره ی صهیونیسمه که با رای ملت اوکراین رییس جمهور شده...دمشونم گرم با کار رسانه ای و عملیات روانی کاری میکنن چیزی رو انتخاب کنی که اونا میخوان و تو فکر میکنی چقدر آزادی
خخخخخخخخ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
55
47
پاسخ
چقدر دنیا بازیچه ذلقکهایی مث ترامپ و نتانیاهو و زلنسکی شده یاد پیامبر اسلام بخیر که گفت میبینم بوزینه بازان چها نمیکنند. خدایا این شروران را شرشان را از سر ماکم کن.
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
33
58
پاسخ
باید هر چه سریعتر با حمله موشکی به کیف پاسخ بدیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
فرض کن کیف را با موشک زدی خیال میکنی برای اکراین مهم است ؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
روسیه هر روز صدها موشک به کیف می زند. دو سه موشک ایرانی هم روش
فرقی به حال اوکراین ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
20
42
پاسخ
باید پاسخ سریع و قاطعی بهش داده بشه
وگرنه اینم شاخ میشه!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
23
45
پاسخ
کشتی زد، کشتی بزنید اصلا ایران سلاح هم بفروشه فروخته، خیلی سادست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
احسنت. فقط حمله متقابل به قلب دلقک
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