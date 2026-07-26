شنیده شدن صدای انفجار در قشم
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان از احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترلشده در جزیره قشم خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۶۵۹۱| |
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فرزاد دهقانی اعلام کرد: بهدلیل خنثیسازی و انفجار کنترلشده بقایای مهمات عملنکرده و بهجامانده از حملات دشمن در برخی مناطق روستای مسن قشم، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در این جزیره وجود دارد. این اقدام در راستای پاکسازی و ایمنسازی منطقه انجام میشود و جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی بیان کرد: عملیات انفجار کنترلشده یکشنبه، چهارم مرداد انجام خواهد شد و صدای ناشی از آن ممکن است در بخشهایی از جزیره قشم شنیده شود.
وی با تأکید بر لزوم حفظ آرامش عمومی خاطرنشان کرد: این عملیات با رعایت کامل ملاحظات ایمنی و توسط نیروهای مسئول در حال انجام است.
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