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مقابله با جنایت‌بین‌المللی در مجلس مجازی کلید خورد

نماینده مشهد در مجلس از تصویب کلیات لایحه مقابله با جنایت بین المللی در مجلسه مجازی مجلس خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۶۵۸۷
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مصوبه مجلس مجازی

علی‌اصغر نخعی‌راد نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی درباره اولین جلسه مجازی مجلس، اظهار کرد: این جلسه ساعت 9 با حضور وبیناری بیش از 220 تن از نمایندگان آغاز شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وی با بیان اینکه علی نیکزاد نایب رئیس اول مجلس ریاست این جلسه مجازی را دارد، گفت: رسیدگی به لایحه دولت تحت عنوان مقابله با جنایت بین المللی در دستورکار نمایندگان قرار دارد.

نماینده مشهد در مجلس بیان کرد: در ابتدا مخالفان و موافقان در مورد لایحه مقابله با جنایت بین المللی نقطه نظرات خود را مطرح کردند و اخطارهای قانون اساسی و تذکرات در این باره از سوی نمایندگان مطرح شد.

نخعی راد بیان کرد: در نهایت بعد از انجام رأی‌گیری کلیات لایحه مقابله با جنایت بین المللی  با 170 رأی موافق، 32 رأی مخالف  و یک رأی ممتنع  از مجموع 240 نماینده حاضر به تصویب رسید.

نماینده مشهد گفت: پس از تصویب کلیات لایحه مقابله با جنایت بین المللی، مجلس وارد بررسی جزئیات این لایحه شد.
 

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