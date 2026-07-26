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دیدار اژه‌ای با آیت‌الله سبحانی در سفر به قم

رییس قوه قضاییه در جریان سفر به شهر مقدس قم، با حضور در بیت آیت‌الله سبحانی با ایشان دیدار و گفت‌وگو کرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۵۸۴
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دیدار اژه ای در قم

 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در جریان سفر به شهر مقدس قم، با حضور در بیت آیت‌الله سبحانی با ایشان دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت‌الله سبحانی در این دیدار با بیان اینکه پذیرش مسئولیت‌های سخت، نیازمند داشتن همت فراوان و ایمان کافی است، اظهار کرد: جا دارد امروز از قوه قضاییه تشکر کنیم که مشکل پرونده‌های حوزه مهریه را نسبت به گذشته، تا حدی حل کرده است.

آیت‌الله سبحانی همچنین در این دیدار بر لزوم توجه حداکثری دستگاه قضا به مقوله صلح و سازش در پرونده‌های قضایی تاکید کرد.

محسنی‌اژه‌ای نیز طی سخنانی در این دیدار، در پاسخ به قدردانی آیت‌الله سبحانی درخصوص اقدامات دستگاه قضا در حوزه‌ی خانواده و مهریه، اظهار کرد: قوه قضاییه، طی سال‌های اخیر در حوزه تقلیل و تمشیت پرونده‌های خانواده از جمله پرونده‌های مهریه، گام‌های رو به جلویی را برداشته است؛ لکن هنوز در این فقره با شرایط مطلوب و متناسب با جامعه تراز اسلامی فاصله داریم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به تبیین و تشریح برخی مسائل مزمن که منجر به انباشت پرونده‌های قضایی می‌شوند پرداخت و در این راستا گفت: موضوع تأخیر تأدیه‌ها و خسارات ناشی از دیرکرد در ایفای تعهدات، در قالب قراردادهای معاملاتی اموال منقول و غیرمنقول، سبب ازدیاد پرونده‌های وارده به قوه قضاییه می‌شوند؛ در این راستا نیازمند طرح و عملیاتی کردن ابتکاراتی حقوقی و فقهی با مساعدت حوزه‌های علمیه هستیم تا از شمار این پرونده‌های رو به تزاید کاسته شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به ارائه توضیحاتی درخصوص رسیدگی به درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷ در مراجع قضایی پرداخت.

 

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محسنی اژه ای آیت الله سبحانی قم
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