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پیشنهاد ایجاد ۳ ظرفیت جدید آرامستان در تهران

رئیس شورای شهر تهران درباره ظرفیت رو به پایان بهشت زهرا(س)، گفت: به زودی لایحه‌ای به شورا می‌آید که دو محل پیش بینی شده به تصویب برسد و من هم یک پیشنهادی دارم که اگر تصویب شود در کل سه ظرفیت جدید ایجاد خواهد شد. 
کد خبر: ۱۳۸۶۵۷۵
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شورای شهر تهران

به گزارش تابناک، مهدی چمران پیش از جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه امروز شورای شهر «حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران منتهی به تاریخ ۲۹. ۱۲. ۱۴۰۴»، «حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۵»، ادامه بررسی لایحه «حمایت از شهروندان تهرانی در شش حوزه مأموریتی شهرداری تهران در دوره جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی» و طرح کمیسیون شهرسازی و معماری در خصوص «الزام شهرداری تهران به احداث و بهره برداری پناهگاه‌ها و فضاهای امن شهری و رعایت الزامات پدافند غیرعامل در ساختمان‌ها و طرح‌های شهری» بررسی می‌شوند.

رئیس شورای شهر در پاسخ به انتقادی در خصوص وضعیت نامناسب آسفالت در پایتخت گفت: این مسأله را قبول ندارم، در این شرایط هم اگر جنگ ادامه پیدا کند و شرایط جنگی داشته باشیم، برخی از اقدامات مثل رنگ آمیزی، جدول سازی و آسفالت ریزی را باید در مواقع ضروری انجام دهیم. 

وی درباره ظرفیت رو به پایان بهشت زهرا گفت: به زودی لایحه‌ای به شورا می‌آید که دو محل پیش بینی شده به تصویب برسد و من هم یک پیشنهادی دارم که اگر تصویب شود در کل سه ظرفیت جدید ایجاد خواهد شد. 

چمران در خصوص بوی بد بیمارستان ضیاییان در جنوب شهر که موجب آزار مردم اطراف بیمارستان شده، گفت:  به بیمارستان ضیاییان اخطار و هشدار داده شده است؛ بعضی بیمارستان‌ها مثل حضرت رسول را هم به کمیسیون ماده ۵ آوردند تا اقدامات آن نوسازی و بازسازی انجام شود.

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برچسب ها
شورای شهر تهران مهدی چمران تهران آرامستان بهشت زهرا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
پیمان
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
0
9
پاسخ
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