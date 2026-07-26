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نشست کابینه اسرائیل، از ترس ایران زیر زمین برگزار می‌شود!

منابع صهیونیست به برگزاری نشست کابینه رژیم اشغالگر در زیر زمین از ترس ایران اشاره کردند.
کد خبر: ۱۳۸۶۵۶۹
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2447 بازدید
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۲
اسرائیل

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، منابع صهیونیست گزارش دادند که نشست کابینه رژیم صهیونیستی از ترس ایران و به صورت ناگهانی به یک محل امن در زیر زمین منتقل شده و در آنجا برگزار می شود.

پیشتر نیز وزرای صهیونیست بارها از ترس حملات ایران نشست های خود را در مکان های زیر زمینی برگزار کرده بودند.

همچنین رادیو رژیم صهیونیستی گزارش داد که قرار است امروز در جریان نشست کابینه حالت فوق العاده در اراضی اشغالی با توجه به تنش‌ها در قبال ایران و لبنان تا ۱۱ اوت تمدید شود.

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اسرائیل نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کابینه امنیتی زیرزمین ایران حمله موشکی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
بهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
8
3
پاسخ
سید مجید نقطه زن یه دونه موشک خیبر شکن برای جان بی ارزش آنها زیاده و لی چاره ایی نیست،بزن
یک ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
4
2
پاسخ
شماصهیونیستهای جنایتکارونتانیاهوی کودک کش ووزیرجنگ صهیونیستی! جرئت داریدبیاییدهم کف جلسه بگذارید! مقاومت وایران مهلتتان نمیدهد!@
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