به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، منابع صهیونیست گزارش دادند که نشست کابینه رژیم صهیونیستی از ترس ایران و به صورت ناگهانی به یک محل امن در زیر زمین منتقل شده و در آنجا برگزار می شود.

پیشتر نیز وزرای صهیونیست بارها از ترس حملات ایران نشست های خود را در مکان های زیر زمینی برگزار کرده بودند.

همچنین رادیو رژیم صهیونیستی گزارش داد که قرار است امروز در جریان نشست کابینه حالت فوق العاده در اراضی اشغالی با توجه به تنش‌ها در قبال ایران و لبنان تا ۱۱ اوت تمدید شود.