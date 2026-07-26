انفجار در میدان نفتی کرکوک و حمله پهپادی به شرکت اماراتی در سلیمانیه

به گزارش تابناک به نقل تسنیم، برخی گزارش‌ها از وقوع انفجاری مهیب در میدان نفتی «جَمبور» در استان کرکوک در شمال عراق خبر می دهند.

در همین حال، منابع خبری و محلی در اقلیم کردستان عراق از وقوع یک حادثه امنیتی و انفجار در استان سلیمانیه در این منطقه خبر می‌دهند. گزارش‌های اولیه از حمله پهپادی به یک شرکت نفتی اماراتی حکایت دارد.

به گزارش ایرنا به نقل از شبکه العهد عراق، گزارش‌ها حاکی از آن است که صبح امروز یکشنبه، صدای یک انفجار مهیب در بخش‌هایی از استان سلیمانیه واقع در شمال عراق شنیده شده است.

هنوز جزئیات بیشتری درباره ماهیت این انفجار، محل دقیق وقوع آن و حجم خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده و مقامات رسمی اقلیم کردستان یا دولت مرکزی عراق موضع‌گیری نکرده‌اند.

تیم‌های فنی و امنیتی در حال بررسی ابعاد حادثه هستند.

پیشتر برخی منابع از شنیده شدن انفجار در اربیل و کرکوک خبر دادند.