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گفت‌وگوهای فنی ایران و عمان درباره تنگه هرمز

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد: مذاکرات ایران و عمان در تهران درباره تنگه هرمز مفید و سازنده بود.
کد خبر: ۱۳۸۶۵۶۱
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سخنگوی وزارت امور خارجه

به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره گفت‌وگوهای ایران-عمان درباره تنگه هرمز گفت: روزهای جمعه و شنبه چند دور گفت‌وگو بین ایران و عمان در سطح معاونان وزرای امور خارجه در تهران برگزار شد که طی آن دو طرف در مورد اصول مشترک و سازوکارهای عملیاتی برای مدیریت تردد ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز با رعایت حقوق حاکمیتی دو دولت ساحلی، تبادل نظر کردند.

بقائی با تاکید بر اینکه این گفت‌وگوها مفید بود و پیشرفت‌هایی حاصل گردید، تصریح کرد هیئت نمایندگی عمان عصر شنبه تهران را ترک کرد اما رایزنی‌های فنی و سیاسی بین دو طرف ادامه دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سوالی درباره وضعیت کنونی تنگه هرمز گفت: تغییری در وضعیت تردد در تنگه ایجاد نشده است.

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اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران عمان تنگه هرمز آمریکا نقض آتش بس
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