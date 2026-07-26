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ونس و رئیس ستاد مشترک ارتش نگران تشدید جنگ با ایران

منابع آگاه و یک مقام ارشد آمریکایی به سی‌ان‌ان گفتند که دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش و جی دی ونس، معاون ترامپ در مورد تشدید جنگ با ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۶۵۶۰
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4839 بازدید
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۶
آمریکا

به گزارش تابناک، شبکه خبری سی ان ان در گزارش خود آورده است: آمریکا پس از نزدیک به دو هفته حملات شبانه متوالی، از جمعه شب بمباران ایران را متوقف کرده است. یک منبع وزارت جنگ آمریکا نیز به سی‌ان‌ان گفت که عملیات «متوقف» شده است.

به گفته منابع، در نشست روز جمعه کاخ سفید رئیس ستاد مشترک ارتش به طور خاص نگرانی‌هایی را در مورد ذخایر مهمات آمریکا و سایر پیامدهای منفی احتمالی مطرح کرد. یکی از منابع گفت که کین به ترامپ و سران ارتش گفته است که می‌توانند گزینه‌های موجود را اجرا کنند و موفق شوند، اما سپس در مورد پیامدهای احتمالی هشدار داده است.

هر دو منبع گفتند که نگرانی در مورد ذخایر یکی از موارد متعددی بود که در طول جلسه به ترامپ مطرح شد. در حال حاضر مشخص نیست که آیا نگرانی در مورد ذخایر یا هشدار در مورد تشدید تنش، دلایل اصلی توقف حملات شبانه متوالی ایالات متحده بوده است ؟

استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید، مدعی شده است که «رئیس جمهور ترامپ همیشه در بیان اینکه راه‌حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، ثابت قدم بوده است!»

ذخایر کلیدی سلاح‌های آمریکا به طور قابل توجهی کاهش یافته و همانطور که سی‌ان‌ان قبلاً گزارش داده بود، در صورت ادامه حملات به ایران، ممکن است تحت فشار بیشتری قرار گیرند.

ترامپ پس از جلسه روز جمعه با اعضای کابینه و مشاوران ارشد، در گفتگو با خبرنگاران مدعی شد که مقامات آمریکایی به طور فعال با ایران مذاکره می‌کنند. 

به گفته منابع، کشورهای خلیج فارس در گفتگوهای اخیر با مقامات دولت، خواستار خویشتنداری شده‌اند. به گفته یک منبع آگاه، حتی پس از آنکه ترامپ گفت که در حال بررسی حمله گسترده علیه ایران طی روزهای آتی است، به طور خصوصی به مذاکره‌کنندگان خود دستور داده بود که "به مذاکره ادامه دهند"، که این نشان می‌دهد چگونه رئیس جمهور با واقعیت عملیات نظامی محدود و تشدیدکننده درگیری، به جز اعزام نیروهای آمریکایی به میدان، دست و پنجه نرم می‌کند.

به گفته چندین منبع، تعداد کمی در حلقه نزدیکان ترامپ یا در پنتاگون معتقد بودند که گزینه‌های رئیس جمهور برای تشدید درگیری، نتایجی را که او به دنبال آن بود، به همراه خواهد داشت.

سی‌ان‌ان همچنین گزارش داده است که پیش از شروع جنگ، کین و دیگر رهبران نظامی به ترامپ هشدار داده بودند که یک عملیات نظامی طولانی مدت می‌تواند بر ذخایر سلاح‌های ایالات متحده تأثیر بگذارد.

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برچسب ها
آمریکا ایران جنگ حمله نقض آتش بس ترامپ جی دی ونس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
8
14
پاسخ
اتفاقا آمریکا انقدر ذخایر داره که بتونه چند سال بجنگه وگرنه بهش ابرقدرت نمی گفتن. کشوری با بودجه یک تریلیون دلاری امکان نداره فقط بتونه برای 50 تا 60 روز مهمات داشته باشه. اینا برای فریب ایرانه که دوباره غافلگیرمون کنن. آمریکا انقدر مهمات داره که بتونه برای 5 سال بجنگه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
فکر کنم در مورد تعداد لازم موشک های رهگیر برای ساقط کردن هر یک پهپاد یا موشک ایرانی و قیمت هر کدام از این موشک های رهگیر آمریکا اطلاعات کمی دارید
علی آبیار
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
درود ؛ دوست عزیز لطفا بیشتر مطالعه کنید و حرفهای بی منطق نزنید نگاه کنید که تسلیحات استراتژیک آمریکا چقدر مصرف شده و چقدر طول میکشد تا جایگزین شود متوجه میشود ایالات متحده در تنگنا قرار گرفته ؛ بیشتر مطالعه و فکر کنید .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
اینها به فکر حمله سنگین هستند. شک نکنید. بقیش داستانه!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
0
17
پاسخ
چرا هروقت به آنش بس نیاز دارند تقدیم میکنیم؟
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
چگونه باید غرامت زدن خط ساحلی جنوب ایران را گرفت؟؟؟
مگر بازیچه است پل بزند و راه اهن و تونل و ... بعد هم بگوید در حال مذاکره ایم؟؟؟
اقای عراقچی این چگونه مذاکراتی است که در حین مذاکره کار به درگیری نظامی میرسد هر سری؟؟
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