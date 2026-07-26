ونس و رئیس ستاد مشترک ارتش نگران تشدید جنگ با ایران
به گزارش تابناک، شبکه خبری سی ان ان در گزارش خود آورده است: آمریکا پس از نزدیک به دو هفته حملات شبانه متوالی، از جمعه شب بمباران ایران را متوقف کرده است. یک منبع وزارت جنگ آمریکا نیز به سیانان گفت که عملیات «متوقف» شده است.
به گفته منابع، در نشست روز جمعه کاخ سفید رئیس ستاد مشترک ارتش به طور خاص نگرانیهایی را در مورد ذخایر مهمات آمریکا و سایر پیامدهای منفی احتمالی مطرح کرد. یکی از منابع گفت که کین به ترامپ و سران ارتش گفته است که میتوانند گزینههای موجود را اجرا کنند و موفق شوند، اما سپس در مورد پیامدهای احتمالی هشدار داده است.
هر دو منبع گفتند که نگرانی در مورد ذخایر یکی از موارد متعددی بود که در طول جلسه به ترامپ مطرح شد. در حال حاضر مشخص نیست که آیا نگرانی در مورد ذخایر یا هشدار در مورد تشدید تنش، دلایل اصلی توقف حملات شبانه متوالی ایالات متحده بوده است ؟
استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید، مدعی شده است که «رئیس جمهور ترامپ همیشه در بیان اینکه راهحل دیپلماتیک را ترجیح میدهد، ثابت قدم بوده است!»
ذخایر کلیدی سلاحهای آمریکا به طور قابل توجهی کاهش یافته و همانطور که سیانان قبلاً گزارش داده بود، در صورت ادامه حملات به ایران، ممکن است تحت فشار بیشتری قرار گیرند.
ترامپ پس از جلسه روز جمعه با اعضای کابینه و مشاوران ارشد، در گفتگو با خبرنگاران مدعی شد که مقامات آمریکایی به طور فعال با ایران مذاکره میکنند.
به گفته منابع، کشورهای خلیج فارس در گفتگوهای اخیر با مقامات دولت، خواستار خویشتنداری شدهاند. به گفته یک منبع آگاه، حتی پس از آنکه ترامپ گفت که در حال بررسی حمله گسترده علیه ایران طی روزهای آتی است، به طور خصوصی به مذاکرهکنندگان خود دستور داده بود که "به مذاکره ادامه دهند"، که این نشان میدهد چگونه رئیس جمهور با واقعیت عملیات نظامی محدود و تشدیدکننده درگیری، به جز اعزام نیروهای آمریکایی به میدان، دست و پنجه نرم میکند.
به گفته چندین منبع، تعداد کمی در حلقه نزدیکان ترامپ یا در پنتاگون معتقد بودند که گزینههای رئیس جمهور برای تشدید درگیری، نتایجی را که او به دنبال آن بود، به همراه خواهد داشت.
سیانان همچنین گزارش داده است که پیش از شروع جنگ، کین و دیگر رهبران نظامی به ترامپ هشدار داده بودند که یک عملیات نظامی طولانی مدت میتواند بر ذخایر سلاحهای ایالات متحده تأثیر بگذارد.
مگر بازیچه است پل بزند و راه اهن و تونل و ... بعد هم بگوید در حال مذاکره ایم؟؟؟
اقای عراقچی این چگونه مذاکراتی است که در حین مذاکره کار به درگیری نظامی میرسد هر سری؟؟