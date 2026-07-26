قیمت جدید مسکن در مناطق اداری تهران

بازار مسکن در مناطق مرکزی و اداری تهران همچنان با قیمت‌های بالا روبه‌رو است. بررسی فایل‌های فروش آپارتمان در مناطق 6 و 7 پایتخت نشان می‌دهد که متوسط قیمت پیشنهادی هر مترمربع واحد مسکونی در این محدوده‌ها به حدود ۳۰۷ میلیون تومان رسیده است. این رقم مربوط به واحدهای مسکونی با متراژ متوسط ۸۰ تا ۱۰۰ مترمربع و عمر بنای حدود ۱۰ تا ۲۵ سال است.

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد؛ مناطق ۶ و ۷ تهران که به دلیل حضور تعداد زیادی از مراکز اداری، درمانی، تجاری و دانشگاهی، از آنها به عنوان مناطق اداری پایتخت یاد می‌شود، در سال‌های اخیر علاوه بر تقاضای کاری، با افزایش تقاضای سکونت نیز مواجه شده‌اند. دسترسی مناسب به شبکه حمل‌ونقل عمومی، نزدیکی به مراکز اشتغال و کاهش زمان رفت‌وآمد، از جمله عواملی است که باعث حفظ جذابیت این مناطق برای خریداران و مستأجران شده است.

رشد ارزش آپارتمان‌های مناطق مرکزی

محدوده‌هایی مانند منطقه ۶ و ۷ به دلیل محدودیت زمین، بافت شهری متراکم و قرار گرفتن در بخش مرکزی تهران، همواره جزو بازارهای خاص مسکن محسوب می‌شوند. در این مناطق، قیمت واحدهای مسکونی علاوه بر ویژگی‌های ساختمان، تحت تأثیر موقعیت ملک، دسترسی به مراکز اداری و خدمات شهری قرار دارد.

کارشناسان بازار مسکن معتقدند ترکیب کاربری‌های اداری و مسکونی در این مناطق باعث شده بازار این محدوده‌ها شرایط متفاوتی نسبت به بسیاری از مناطق صرفاً مسکونی تهران داشته باشد.

وضعیت بازار مسکن تهران

در شرایط فعلی، کاهش قدرت خرید خانوارها و محدود شدن معاملات باعث شده بازار مسکن تهران با رکود نسبی همراه باشد، اما قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. مناطق مرکزی شهر به دلیل موقعیت جغرافیایی و دسترسی‌های ویژه، همچنان در گروه گران‌ترین بخش‌های بازار مسکن قرار دارند.