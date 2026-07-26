سخنگوی شرکت آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه در حال حاضر ۶۳ درصد مخازن سدهای کشور پر است، گفت: اگرچه میزان بارندگی‌ها نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته، اما به دلیل توزیع نامتوازن بارش‌ها، برخی کلان‌شهرها از جمله تهران، مشهد و اراک همچنان با کمبود منابع آبی و تنش آبی مواجهند.

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب کشور درباره آخرین وضعیت منابع آبی کشور اظهار کرد: اگر بخواهیم آماری از وضعیت بارندگی کشور ارائه دهیم، تا تاریخ دوم مردادماه، میانگین بارندگی در کشور به حدود ۲۳۱ میلی‌متر رسیده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۳۲ میلی‌متر بود و سال گذشته یکی از کم‌بارش‌ترین سال‌های کشور به شمار می‌رفت؛ بنابراین امسال نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی در میزان بارندگی‌ها داشته‌ایم.

وی افزود: البته این افزایش بارندگی در همه استان‌ها به صورت یکنواخت نبوده است. استان‌های شمالی، شمال‌غربی و غرب کشور وضعیت بارندگی مناسبی داشته‌اند، اما در استان‌های جنوبی، مرکزی، شرقی و جنوب‌شرقی شرایط مطلوب نبوده و همچنان در برخی کلان‌شهرها از جمله تهران، مشهد و اراک با کمبود منابع آبی مواجه هستیم.

۶۳ درصد مخازن سدهای کشور پُر است

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب کشور با اشاره به وضعیت ذخایر سدها گفت: روان‌آب‌های ناشی از بارندگی وارد مخازن سدها می‌شود و منابع آب سطحی را تأمین می‌کند. در حال حاضر حدود ۶۳ درصد حجم مخازن سدهای کشور پُر است و حجم آب موجود در مخازن به حدود ۳۲ میلیارد مترمکعب می‌رسد.

سیدزاده ادامه داد: اگرچه این وضعیت نسبت به سال گذشته بهتر شده، اما در برخی استان‌ها از جمله سد دوستی و سد طرق در خراسان رضوی و سد ساوه در استان مرکزی، میزان ذخیره مخازن نسبت به متوسط ۱۰ ساله کاهش داشته و همچنان ذخایر این سدها شرایط مطلوبی ندارند. در مجموع شرایط منابع آبی کشور نسبت به سال گذشته بهتر است، اما به دلیل اینکه پراکنش بارندگی‌ها یکنواخت نبوده، در برخی استان‌ها و کلان‌شهرها همچنان مدیریت مصرف آب یک ضرورت جدی است.

جیره‌بندی آب در دستور کار نیست

وی درباره احتمال جیره‌بندی یا نوبت‌بندی آب در شهرهای دارای تنش آبی اظهار کرد: خط قرمز وزارت نیرو جیره‌بندی آب است و به هیچ عنوان نوبت‌بندی برنامه‌ریزی‌شده آب در دستور کار قرار ندارد.

سیدزاده افزود: در برخی شهرها و در زمان اوج گرما که مصرف آب افزایش پیدا می‌کند، تلاش می‌کنیم با مدیریت و کاهش فشار آب در شبکه، مخازن را در وضعیت پایدار نگه داریم تا حداقل طبقات نخست ساختمان‌ها با مشکل تأمین آب مواجه نشوند.

وی ادامه داد: ممکن است در نتیجه اجرای مدیریت فشار، برخی مناطق با افت فشار یا کاهش موقت آب مواجه شوند که در این صورت همکاران شرکت‌های آب و فاضلاب آمادگی کامل دارند و در صورت تماس شهروندان، تیم‌های امداد و حوادث برای رفع مشکل اقدام خواهند کرد.

نصب تجهیزات کاهنده مصرف، تا ۳۰ درصد صرفه‌جویی به همراه دارد

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب کشور درباره میزان صرفه‌جویی مردم در مصرف آب گفت: اینکه بتوان سهم دقیق صرفه‌جویی مردم را اعلام کرد، کار دشواری است؛ زیرا مجموعه‌ای از عوامل از جمله اقدامات فنی و مهندسی در شبکه‌های توزیع، مدیریت مصرف و همکاری مشترکان در این موضوع نقش دارد. در کلان‌شهر تهران سال گذشته حدود ۱۲۰ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی انجام شد که بخشی از آن ناشی از همکاری مردم در کاهش مصرف آب بود.

سیدزاده همچنین درباره استقبال از تجهیزات کاهنده مصرف آب اظهار کرد: استفاده از این تجهیزات می‌تواند حداقل ۳۰ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی ایجاد کند. تبلیغات لازم در این زمینه انجام شده و به شرکت‌های آب و فاضلاب نیز ابلاغ شده است تا در صورت درخواست مردم برای نصب این تجهیزات، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: بر این اساس، حداکثر تا ۳۰ درصد تخفیف برای نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب در نظر گرفته شده است و میزان استقبال از این طرح به تقاضای مردم بستگی دارد.

مشترکان پرمصرف اخطار می‌گیرند

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب کشور درباره نحوه برخورد با مشترکان پرمصرف نیز گفت: مشترکانی که مصرف آن‌ها از الگوی تعیین‌شده فراتر باشد، به دلیل پلکانی بودن تعرفه‌ها، هزینه آب بیشتری پرداخت خواهند کرد.

وی افزود: علاوه بر افزایش تعرفه، در تمامی شرکت‌های آب و فاضلاب ابتدا به مشترکان پرمصرف اخطار داده می‌شود و در صورت تداوم مصرف بالا، ناگزیر خواهیم بود در ساعاتی از شبانه‌روز نسبت به قطع موقت آب آن‌ها اقدام کنیم تا مشترکان به سمت رعایت الگوی مصرف هدایت شوند.

بیشترین مصرف آب کشور مربوط به بخش کشاورزی است

سیدزاده در پایان درباره بیشترین سهم مصرف آب در کشور اظهار کرد: سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدپذیر در کشور وجود دارد که از این میزان حدود ۹ میلیارد مترمکعب در بخش شرب و خانگی مصرف می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی با مصرف حدود ۸۹ میلیارد مترمکعب در سال، بیشترین سهم را از منابع آب تجدیدپذیر کشور به خود اختصاص داده و پرمصرف‌ترین بخش در حوزه آب محسوب می‌شود.