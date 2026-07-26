نیویورک‌تایمز در گزارشی مدعی شد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از هشدار مشاوران ارشد امنیتی خود، به‌طور موقت از برنامه‌هایش برای گسترش درگیری نظامی با ایران عقب‌نشینی کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز؛ بر اساس این گزارش، مشاوران ترامپ به او هشدار داده‌اند که ادامه یک کارزار نظامی گسترده می‌تواند ذخایر موشک‌های پدافند هوایی آمریکا را به سطحی نگران‌کننده کاهش دهد و توان دفاعی نیروهای آمریکایی را با چالش روبه‌رو کند.

نگرانی از کاهش ذخایر موشک‌های پاتریوت

نیویورک‌تایمز مدعی شده است نگرانی اصلی مقام‌های نظامی آمریکا به موشک‌های رهگیر سامانه پاتریوت مربوط می‌شود؛ موشک‌هایی که برای حفاظت از پایگاه‌ها و نیروهای آمریکایی در خاورمیانه اهمیت راهبردی دارند.

این روزنامه همچنین مدعی شد همین ارزیابی‌ها باعث شده ترامپ فعلاً از تشدید تنش نظامی با ایران صرف‌نظر کند، هرچند تغییری در سیاست کلی واشنگتن نسبت به تهران اعلام نشده است.