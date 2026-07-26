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چرا ترامپ از تشدید جنگ با ایران عقب‌نشینی کرد؟

روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی مدعی شد دونالد ترامپ پس از دریافت هشدار‌هایی از مشاوران ارشد خود، تصمیم گرفته است فعلاً از تشدید اقدامات نظامی علیه ایران خودداری کند. این گزارش از نگرانی مقام‌های آمریکایی درباره توان دفاعی ارتش این کشور پرده برمی‌دارد.
کد خبر: ۱۳۸۶۵۴۰
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6975 بازدید
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۶
عقب نشینی ترامپ

 نیویورک‌تایمز در گزارشی مدعی شد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از هشدار مشاوران ارشد امنیتی خود، به‌طور موقت از برنامه‌هایش برای گسترش درگیری نظامی با ایران عقب‌نشینی کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز؛ بر اساس این گزارش، مشاوران ترامپ به او هشدار داده‌اند که ادامه یک کارزار نظامی گسترده می‌تواند ذخایر موشک‌های پدافند هوایی آمریکا را به سطحی نگران‌کننده کاهش دهد و توان دفاعی نیروهای آمریکایی را با چالش روبه‌رو کند.

نگرانی از کاهش ذخایر موشک‌های پاتریوت

نیویورک‌تایمز مدعی شده است نگرانی اصلی مقام‌های نظامی آمریکا به موشک‌های رهگیر سامانه پاتریوت مربوط می‌شود؛ موشک‌هایی که برای حفاظت از پایگاه‌ها و نیروهای آمریکایی در خاورمیانه اهمیت راهبردی دارند.
این روزنامه همچنین مدعی شد همین ارزیابی‌ها باعث شده ترامپ فعلاً از تشدید تنش نظامی با ایران صرف‌نظر کند، هرچند تغییری در سیاست کلی واشنگتن نسبت به تهران اعلام نشده است.

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جنگ با ایران ذخایر پاتریوت آمریکا ایران حمله به ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
0
15
پاسخ
شما گول نخورید
میرمهنا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
3
18
پاسخ
چنین برداشتی از اون حرامی ها، خیلی ساده انگارانه هست! اون ها دقیقاً مثل کفتار هستند، به واسطه توقف حمله، در حال توطئه چینی های جدید هستند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
2
12
پاسخ
کی میگه عقب نشینی کرده ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
11
8
پاسخ
چون ترامپ فقط یک املاکی ترسو هست. بنابراین نباید ازش ترسی داشت.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
3
15
پاسخ
مسئولین کشور چه زود برای چندمین بار فریب این ترامپ جانی بچه کش می شوند. تا قیمت نفت بالا میره بحث مذاکره داغ می شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
2
3
پاسخ
اینها که هر کاری می کنند از روی برنامه ریزی و حقه بازی و مدیریت کامل جنگ هست و تمام توان خود را به هر طریقی برای هدف اصلی خود شکست ایران گذاشته اند

ایران نباید بیکار بنشیند باید هزینه های جنگ را از کشورهای آمریکایی حاشیه خلیج به زور استیفا کند نباید منتظر بود تا آمریکا پول را آزاد کند باید خودش با گرفتن کشی های اروپایی و عربی و مصادر اموال قطع لینک فیبرنوری در دریا و ایجاد هزینه ها خودش رو از جنگ دور کند

ایران باید مدام هزینه جنگ ایجاد کند با یمن کاملا هماهنگ عمل کند و به نفع یمن قدم بردارد
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