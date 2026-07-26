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پیشرفت در مذاکرات ایران و عمان پیرامون تنگه هرمز

سی‌بی‌اس ادعا کرد: گفت‌وگوهای ایران و عمان درباره تنگه هرمز پیشرفت داشته است
کد خبر: ۱۳۸۶۵۳۶
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8675 بازدید
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تنگه هرمز



به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ شبکه سی‌بی‌اس ادعا کرد که گفت‌وگوهای ایران و عمان در مورد بازگشایی تنگه هرمز و آبراه‌های سرزمینی هر یک از آنها در این منطقه پیشرفته داشته است.
 سی‌بی‌اس به نقل از دو منبع منطقه‌ای اعلام کرد، در حالی که همه چیز در جهت مثبت پیش می رود، دیپلماسی برای دستیابی به توافق به زمان بیشتری نیاز دارد.

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تنگه هرمز سی بی اس ایران عمان آبراه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
1
2
پاسخ
دو جنایتکار جنگی سگ زرد امریکا و سگیونیست نتان یابو باید ترور اعدام شوند
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
0
4
پاسخ
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