پیشرفت در مذاکرات ایران و عمان پیرامون تنگه هرمز
سیبیاس ادعا کرد: گفتوگوهای ایران و عمان درباره تنگه هرمز پیشرفت داشته است
کد خبر: ۱۳۸۶۵۳۶| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ شبکه سیبیاس ادعا کرد که گفتوگوهای ایران و عمان در مورد بازگشایی تنگه هرمز و آبراههای سرزمینی هر یک از آنها در این منطقه پیشرفته داشته است.
سیبیاس به نقل از دو منبع منطقهای اعلام کرد، در حالی که همه چیز در جهت مثبت پیش می رود، دیپلماسی برای دستیابی به توافق به زمان بیشتری نیاز دارد.
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