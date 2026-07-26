افشای توقف حملات آمریکا توسط نیویورک تایمز
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ روزنامه نیویورکتایمز به نقل از مقامهای دولت آمریکا گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور، دستکم در مقطع کنونی برنامههای خود برای گسترش عملیات نظامی علیه ایران را کنار گذاشته است؛ زیرا تشدید جنگ میتواند ذخایر موشکهای رهگیر پاتریوت و دیگر مهمات پدافند هوایی آمریکا را در غرب آسیا به سطحی نگرانکننده کاهش دهد.
به نوشته این روزنامه، موضوع کاهش ذخایر تسلیحات دفاع هوایی تنها یکی از عواملی است که بازگشت آمریکا به عملیات گسترده نظامی علیه ایران را به اقدامی بسیار پرریسک تبدیل کرده است. نگرانی از گسترش جنگ در منطقه، آسیبپذیری متحدان عرب واشنگتن در برابر حملات ایران، پیامدهای اقتصادی جهانی و تشدید بحران انرژی و پناهجویان نیز از دیگر ملاحظات کاخ سفید عنوان شده است.
نیویورکتایمز به نقل از دو منبع آگاه نوشت که این موضوع در نشست روز جمعه ترامپ با مشاوران ارشد و اعضای کابینه مورد بررسی قرار گرفت و بخش مهمی از گفتوگوها به وضعیت ذخایر موشکهای رهگیر پاتریوت و دیگر سامانههای پدافند هوایی اختصاص داشت.
این روزنامه همچنین به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت که سه نظامی آمریکایی هفته گذشته در اردن پس از عبور یک موشک بالستیک از سامانه دفاع هوایی آمریکا کشته شدند؛ رخدادی که به گفته این مقام، نگرانیها درباره توان دفاعی ایالات متحده را افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در جلسات خصوصی به ترامپ هشدار داده است که هرچند ازسرگیری عملیات گسترده علیه ایران از نظر نظامی امکانپذیر است، اما چنین اقدامی ذخایر موشکهای رهگیر فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) را به شکل خطرناکی کاهش خواهد داد.
سخنگوی ژنرال کین از اظهار نظر درباره توصیههای او به رئیسجمهور خودداری کرده است.
این روزنامه افزود ترامپ در حالی درباره ادامه جنگ با ایران تصمیمگیری میکند که تلاشها برای بازگشایی تنگه هرمز با بنبست روبهرو شده، مذاکرات متوقف شده و حملات اخیر آمریکا نیز نتوانسته است ایران را از نظر نظامی از ادامه اقدامات خود بازدارد.
مقامات آمریکایی: ایرانیها متحدتر شدهاند
دو منبع مطلع نیز به این روزنامه گفتهاند که تقریباً هیچیک از اعضای حلقه نزدیک ترامپ تشدید عملیات نظامی را تصمیمی مناسب نمیدانند. به گفته یکی از مقامهای ارشد آمریکایی، حملات اخیر نه تنها ایران را به میز مذاکره بازنگردانده، بلکه موجب انسجام بیشتر این کشور و تمرکز رهبران ایران بر مقابله با تهدید خارجی شده است.
به نوشته نیویورکتایمز، همزمان با کاهش نسبی درگیری مستقیم میان ایران و آمریکا، تنشها در یمن افزایش یافته و درگیری میان نیروهای مورد حمایت عربستان و نیروهای انصارالله شدت گرفته است. همچنین پس از ۱۳ شب حملات متوالی، نیروهای آمریکایی روز شنبه حمله جدیدی علیه ایران اعلام نکردند.
این روزنامه یادآور شد که ترامپ پیش از نشست روز جمعه گفته بود ارتش آمریکا برای اجرای حملات شدیدتر آماده است، اما همزمان مسیر دیپلماسی را نیز باز نگه داشته است. او به خبرنگاران گفته بود: «همه چیز آماده است. آماده اقدام هستیم، اما همزمان در حال گفتوگو نیز هستیم؛ شاید به نقطه تعیینکننده برسیم و شاید هم نرسیم.»
ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش، به طور خصوصی هشدار داده است که از سرگیری عملیاتهای رزمی بزرگ علیه ایران، به طور خطرناکی باعث کاهش رهگیرهای موجود در فرماندهی مرکزی ارتش خواهد شد.
عقبنشینی ترامپ پس از سخنان فرماندهان نظامی
نیویورکتایمز همچنین فاش کرد که پنتاگون طی روزهای اخیر نیرو، تجهیزات و مهمات بیشتری به غرب آسیا اعزام کرده و طرحی چندمرحلهای برای هدف قرار دادن رادارهای ساحلی، پرتابگرهای موشکهای ضدکشتی، قایقهای تندرو و دیگر تأسیسات مرتبط با ایران را بررسی کرده است. به نوشته این روزنامه، حمله به تأسیسات انرژی و مراکز هستهای ایران، از جمله مجموعه موسوم به «کوه کلنگ»، نیز در میان گزینههای مورد بررسی قرار داشته است.
این گزارش میافزاید ترامپ در گفتوگو با پایگاه آکسیوس نیز از بررسی «حملهای بزرگتر از همیشه» خبر داده بود، اما تا پایان نشست روز جمعه، ظاهراً تحت تأثیر ارزیابی فرماندهان نظامی درباره کاهش ذخایر موشکهای رهگیر، اجرای این طرح را موقتاً متوقف کرد.
نیویورکتایمز یادآور شد که پیشتر نیز گزارش داده بود پنتاگون از آغاز جنگ تاکنون بیش از یک هزار و ۲۰۰ موشک رهگیر پاتریوت، هر کدام به ارزش بیش از چهار میلیون دلار، مصرف کرده و برآوردهای داخلی وزارت دفاع آمریکا نشان میدهد ذخایر این موشکها به سطحی نگرانکننده کاهش یافته است. به گفته مقامهای نظامی، وضعیت کنونی نسبت به چند ماه قبل نیز وخیمتر شده است.
این روزنامه در پایان نوشت بسیاری از مشاوران ترامپ، از جمله جرد کوشنر، داماد رئیسجمهور آمریکا، معتقدند ادامه مذاکرات و حفظ فشارهای اقتصادی بر ایران، گزینهای کمهزینهتر و کمریسکتر از تشدید درگیری نظامی است. با این حال، هنوز مشخص نیست آیا مذاکراتی میان دو طرف در جریان است یا اختلافات داخلی در ایران امکان دستیابی به توافق را از میان برده است.
نیویورکتایمز همچنین به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد که با وجود ازسرگیری محاصره دریایی آمریکا، ایران پس از امضای تفاهمنامه در اواسط ژوئن توانسته بخشی از صادرات نفت خود، عمدتاً به چین، را از سر بگیرد.