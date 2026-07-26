احضار کاردار موقت اوکراین به وزارت خارجه ایران
به دنبال اقدام مجرمانه ارتش اوکراین در حمله به شناور تجاری ایرانی در دریای خزر شنبهشب کاردار موقت اوکراین در تهران از سوی منوچهر مرادی دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل اوراسیا احضار و مراتب اعتراض شدید کشورمان به این اقدام خصمانه و مجرمانه به وی ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۳۸۶۵۲۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ به دنبال اقدام مجرمانه ارتش اوکراین در حمله به شناور تجاری ایرانی در دریای خزر شنبهشب کاردار موقت اوکراین در تهران از سوی منوچهر مرادی دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل اوراسیا احضار و مراتب اعتراض شدید کشورمان به این اقدام خصمانه و مجرمانه به وی ابلاغ شد.
همچنین تاکید شد که جمهوری اسلامی ایران قاطعانه از امنیت و منافع ملی خود دفاع کرده و تعرض به جان و دارایی شهروندان خود را بیپاسخ نخواهد گذاشت.
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