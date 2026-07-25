سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه بخش عمده‌ای از پایگاه‌های آمریکا که در جریان جنگ هدف قرار گرفتند، دیگر توان عملیاتی مؤثر خود را از دست داده‌اند، گفت: زیرساخت‌های آمریکا در اربیل عراق تقریباً به‌طور کامل نابود شده است.

به گزارش تابناک، امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، شامگاه شنبه سوم مرداد ۱۴۰۵ در برنامه «تهران ۲۰» با تشریح ابعاد عملیات‌های اخیر ارتش علیه آمریکا، تأکید کرد: رژیم صهیونیستی با همدستی ایالات متحده آمریکا در نهم اسفند سال گذشته جنگی را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرد و به آب و خاک کشور تجاوز کرد، اما هیچ‌یک از اهدافی که برای این جنگ تعریف کرده بودند، محقق نشد.

اهداف اعلامی و پنهان دشمن محقق نشد

وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها نابودی توان هسته‌ای ایران، توانمندی موشکی جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت را به‌عنوان اهداف اعلامی خود مطرح کرده بودند، گفت: در همان روزهای ابتدایی جنگ نیز رئیس‌جمهور آمریکا خواستار تسلیم بی‌قید و شرط ایران شد.

سخنگوی ارتش ادامه داد: در کنار این اهداف، برنامه‌های دیگری نیز وجود داشت که کمتر درباره آن صحبت شد؛ از جمله ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران، تجزیه کشور و پیشبرد طرح موسوم به «اسرائیل بزرگ» در منطقه.

امیر اکرمی‌نیا خاطرنشان کرد: امروز با مرور نتایج این جنگ، می‌توان با صراحت اعلام کرد که هیچ‌یک از این اهداف به حول و قوه الهی محقق نشده است؛ موفقیتی که با همت مردم، تدابیر رهبر معظم انقلاب و مجاهدت فرزندان ملت در نیروهای مسلح به دست آمد.

معیار پیروزی در جنگ‌های امروز، تحقق اهداف است

وی با تأکید بر اینکه دشمن در این جنگ شکست خورده است، اظهار داشت: در جنگ‌های امروز، معیار اصلی ارزیابی پیروزی و شکست، میزان تحقق اهداف است. در گذشته ممکن بود اشغال سرزمین یا تصرف قلعه‌های دشمن ملاک پیروزی باشد، اما امروز شیوه جنگ، ابزارهای جنگ و معیار ارزیابی آن تغییر کرده و تحقق اهداف سیاسی و میدانی، شاخص اصلی محسوب می‌شود.

سخنگوی ارتش افزود: نه اهداف سیاسی دشمن محقق شد و نه اهداف میدانی آن. آمریکایی‌ها تلاش داشتند مردم را به خیابان‌ها بکشانند و با ایجاد نارضایتی، زمینه براندازی نظام را فراهم کنند، اما مردم در کنار نظام ایستادند، از جمهوری اسلامی حمایت کردند و معادلات دشمن را بر هم زدند.

مردم معادلات دشمن را برهم زدند

امیر اکرمی‌نیا با اشاره به تداوم حمایت مردمی از نظام جمهوری اسلامی گفت: امشب، صد و چهل و هفتمین شب حضور و حمایت مردم از نظام است و این ایستادگی نشان می‌دهد دشمن در تحقق اهداف خود ناکام مانده است.

ضربات سنگین ارتش به زیرساخت‌های آمریکا در منطقه

وی با اشاره به عملیات‌های اخیر ارتش جمهوری اسلامی ایران علیه مواضع آمریکا در منطقه تصریح کرد: در عرصه میدانی، آسیب‌های بسیار جدی به زیرساخت‌ها و پایگاه‌های آمریکا در منطقه وارد کرده‌ایم؛ خسارت‌هایی که غیرقابل انکار است، هرچند آمریکایی‌ها سانسور شدیدی بر انتشار اخبار آن اعمال می‌کنند.

سخنگوی ارتش یادآور شد: همان‌گونه که در جنگ دوازده‌روزه نیز مشاهده شد، اخبار مربوط به خسارت‌های وارد شده به آمریکا با فاصله زمانی و به‌صورت قطره‌چکانی منتشر شد و در آینده نیز ابعاد بیشتری از این خسارت‌ها آشکار خواهد شد.

تمرکز عملیات ارتش بر پایگاه‌های آمریکا در سه کشور

امیر اکرمی‌نیا درباره عملیات‌های ۱۵ روز اخیر نیز گفت: پس از آنکه آمریکایی‌ها تعهدات خود را نقض کردند و تلاش داشتند در تنگه هرمز مسیر جعلی و غیرقانونی ایجاد کنند، جمهوری اسلامی ایران برای احقاق حقوق خود و در چارچوب تفاهمات موجود وارد عمل شد و به تجاوزات انجام‌شده پاسخ داد.

وی افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران در این عملیات‌ها، پایگاه‌های آمریکا در سه کشور اردن، کویت و بحرین را که از مهم‌ترین پایگاه‌های این کشور در منطقه به شمار می‌روند، در کانون عملیات خود قرار داد.

سرمایه‌گذاری راهبردی آمریکا در منطقه هدف قرار گرفت

سخنگوی ارتش با اشاره به توسعه زیرساخت‌های نظامی آمریکا در منطقه پس از جنگ سال ۲۰۰۳ عراق اظهار داشت: آمریکایی‌ها پس از آن جنگ، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای به‌ویژه در کویت و سایر کشورهای منطقه انجام دادند تا کنترل راهبردی منطقه را در اختیار داشته باشند.

وی ادامه داد: پایگاه ناوگان پنجم آمریکا در بحرین یکی از مهم‌ترین مراکز کنترل دریایی این کشور، به‌ویژه برای مدیریت تحولات تنگه هرمز، محسوب می‌شد، اما امروز تقریباً اثری از این پایگاه وجود ندارد و از حیض انتفاع عملیاتی خارج شده است.

عملیات‌های ارتش و سپاه راهبرد آمریکا را متوقف کرد

امیر اکرمی‌نیا با اشاره به نتایج عملیات‌های اخیر نیروهای مسلح علیه آمریکا در منطقه، گفت: جمهوری اسلامی ایران علاوه بر وارد کردن خسارت به زیرساخت‌ها و پایگاه‌های آمریکا، در میدان نبرد نیز موفق شد اجرای عملیات‌های این کشور را با شکست مواجه کند.

وی اظهار داشت: عملیات‌های به‌موقع نیروهای مسلح در پایگاه‌های آمریکا در منطقه، اعم از چندین سورتی پرواز نیروی هوایی ارتش در کویت، قطر و اربیل عراق، همچنین عملیات پهپادهای انهدامی ارتش و حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، موجب توقف و تغییر روند راهبرد آمریکا در منطقه شد.

اعتراف آمریکا به تجهیز ضدانقلاب در اقلیم شمال عراق

سخنگوی ارتش با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا افزود: رئیس‌جمهور آمریکا نیز اعتراف کرد که حجم قابل توجهی تسلیحات در اختیار گروه‌های ضدانقلاب مستقر در اربیل قرار داده بودند تا علیه جمهوری اسلامی ایران عملیات زمینی انجام دهند.

امیر اکرمی‌نیا ادامه داد: امروز این گروه‌ها عملاً فلج شده‌اند و توان اجرای عملیات را ندارند و شرایط موجود، نه تنها مطابق پیش‌بینی آمریکا نیست، بلکه وضعیتی بسیار نامطلوب برای این کشور رقم خورده است.

زیرساخت‌های آمریکا در اربیل تقریباً به‌طور کامل نابود شده است

وی با بیان اینکه آسیب‌های سنگینی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه وارد شده است، تصریح کرد: بخش عمده این پایگاه‌ها از نظر عملیاتی دیگر توان اجرای مأموریت‌های گذشته را ندارند و این مسئله به‌ویژه در اربیل عراق کاملاً مشهود است.

سخنگوی ارتش گفت: در اربیل، تقریباً تمام زیرساخت‌های آمریکایی‌ها نابود شده و گروه‌های ضدانقلاب نیز توان انجام عملیات را از دست داده‌اند.

آمادگی ارتش برای ادامه عملیات در صورت تداوم جنگ

امیر اکرمی‌نیا در ادامه با تأکید بر اینکه آمریکا همچنان از ظرفیت‌های گسترده نظامی برخوردار است، اظهار داشت: آمریکایی‌ها تجهیزات فراوان و پایگاه‌های متعددی در منطقه، جنوب اروپا و مدیترانه در اختیار دارند و تلاش می‌کنند خسارت‌های واردشده را با استفاده از این ظرفیت‌ها جبران و جایگزین کنند.

وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی کامل دارند که در صورت ادامه جنگ، همانند گذشته عملیات‌های خود را ادامه دهند تا آمریکا به این جمع‌بندی برسد که با تجاوز و استفاده از قدرت نظامی نمی‌تواند اراده خود را بر ملت ایران تحمیل کند.

تنگه هرمز با زور باز نخواهد شد

سخنگوی ارتش با اشاره به تحولات تنگه هرمز گفت: جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که تنگه هرمز با جنگ، شرارت و تجاوز باز نخواهد شد و شرایط نیز به وضعیت پیش از جنگ بازنمی‌گردد.

وی تصریح کرد: تنگه هرمز تنها در چارچوب نظم ایرانی و با احترام آمریکا به این نظم می‌تواند به شرایط عادی بازگردد و این واقعیتی است که آمریکا باید آن را بپذیرد.

تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات میدانی، خسارت‌های گسترده آمریکا را تأیید می‌کند

امیر اکرمی‌نیا در ادامه با اشاره به مستندات موجود درباره نتایج عملیات‌های اخیر نیروهای مسلح گفت: تصاویر ماهواره‌ای که به‌صورت مستمر دریافت و تحلیل می‌شود، در کنار اطلاعات میدانی به‌دست‌آمده از کشورهای منطقه، نشان می‌دهد خسارت‌های واردشده به پایگاه‌ها و زیرساخت‌های آمریکا بسیار گسترده بوده و توان دفاعی این کشور در منطقه آسیب جدی دیده است.

استفاده از پهپادهای پیشرفته‌تر از «آرش ۲» در عملیات‌های اخیر

سخنگوی ارتش، از به‌کارگیری نسل جدیدی از پهپادهای انهدامی در عملیات‌های اخیر خبر داد و گفت: پهپادهای «آرش ۲» در این عملیات‌ها مورد استفاده قرار گرفتند، اما در پایان جنگ چهارروزه، از پهپادهای جدیدی نیز رونمایی شد که مشخصات آن‌ها در زمان مناسب اعلام خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر، نیروهای مسلح از پهپادهایی پیشرفته‌تر از «آرش ۲» نیز استفاده می‌کنند که از قدرت تخریب بیشتر، دقت بالاتر و برد عملیاتی طولانی‌تری برخوردار هستند.

سخنگوی ارتش تصریح کرد: تاکنون مشخصات فنی این پهپادهای جدید به‌صورت رسمی منتشر نشده و جزئیات آن‌ها در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

عملیات‌های ارتش و سپاه با فرماندهی واحد قرارگاه خاتم‌الانبیا طراحی و اجرا می‌شود

امیر اکرمی‌نیا با تشریح نحوه هماهنگی میان ارتش و سپاه در اجرای عملیات‌های اخیر، گفت: میان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم تقسیم کار وجود دارد و هم هماهنگی کامل؛ به‌گونه‌ای که هر دو سازمان نظامی، تحت فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص)، عملیات‌های خود را به‌صورت هماهنگ طراحی و اجرا می‌کنند.

وی افزود: پیش از اجرای هر عملیات، اطلاعات مورد نیاز به‌طور کامل گردآوری می‌شود و پایگاه‌ها و مراکزی که در پشتیبانی یا اجرای عملیات‌های دشمن نقش مؤثر دارند، به‌صورت دقیق تحت رصد و شناسایی قرار می‌گیرند.

سخنگوی ارتش ادامه داد: پس از تکمیل فرآیند شناسایی، اهداف عملیاتی از سوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) تعیین و متناسب با مأموریت‌ها میان ارتش و سپاه تقسیم می‌شود و هر یک از نیروها بر اساس مأموریت محوله، عملیات خود را اجرا می‌کنند.

آمریکا برای ادامه یا خروج از جنگ راهبرد مشخصی ندارد

امیر اکرمی‌نیا با ارزیابی تحولات اخیر منطقه، اظهار کرد: جنگی که آمریکا آغاز کرده، به مرحله‌ای رسیده است که به نظر می‌رسد واشنگتن برای ادامه آن و حتی برای خروج از آن نیز فاقد راهبرد مشخص است.

وی افزود: از نگاه جمهوری اسلامی ایران، آمریکایی‌ها نه راهبرد درستی برای آغاز و اداره جنگ داشتند و نه راهبردی برای پایان دادن به آن طراحی کرده‌اند و اکنون در وضعیت استیصال قرار گرفته‌اند.

مواضع متناقض رئیس‌جمهور آمریکا نشانه سردرگمی است

امیر اکرمی‌نیا با اشاره به مواضع رئیس‌جمهور آمریکا گفت: شواهد متعددی از این وضعیت وجود دارد؛ از جمله اینکه رئیس‌جمهور آمریکا در مقاطع مختلف مواضع متناقضی اتخاذ می‌کند که این مسئله بیانگر سردرگمی و فقدان یک راهبرد منسجم در مدیریت این جنگ است.

جنگ، اقتصاد و امنیت منطقه را تحت تأثیر قرار داده است

سخنگوی ارتش با بیان اینکه این جنگ پیامدهای گسترده‌ای برای منطقه، آمریکا، ایران و سایر کشورهای منطقه داشته است، اظهار داشت: در کوتاه‌مدت، این جنگ موجب ناامنی، رکود اقتصادی و بروز مشکلات اقتصادی در منطقه شده و آثار آن در بازار نفت، بازارهای بورس و سایر شاخص‌های اقتصادی به‌وضوح قابل مشاهده است.

وی تأکید کرد: البته آثار این جنگ صرفاً به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود، بلکه پیامدهای ژئوپلیتیکی و امنیتی گسترده‌ای نیز به همراه داشته و جایگاه آمریکا، ایران و دیگر کشورهای منطقه و همچنین موازنه قدرت در غرب آسیا را تحت تأثیر قرار داده است.

سازوکارهای امنیتی منطقه تضعیف شده‌اند

امیر اکرمی‌نیا یکی از مهم‌ترین پیامدهای جنگ را تضعیف سازوکارهای امنیتی منطقه دانست و گفت: چه پیمان‌های دفاعی و امنیتی دوجانبه آمریکا با کشورهای منطقه و چه سازوکارهایی مانند شورای همکاری خلیج فارس، همگی تحت تأثیر این جنگ با تضعیف جدی مواجه شده‌اند.

جنگ، گذار به نظم چندقطبی را شتاب بخشیده است

سخنگوی ارتش با اشاره به تحولات نظام بین‌الملل اظهار کرد: پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، آمریکا مدعی شکل‌گیری نظم تک‌قطبی به رهبری خود بود، اما رخدادهایی مانند حملات ۱۱ سپتامبر، جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ و تحولات پس از آن نشان داد که این ادعا از پشتوانه عملی برخوردار نیست.

وی افزود: در سال‌های گذشته، اندیشمندان و اندیشکده‌های مختلف بیش از پیش از شکل‌گیری نظم چندقطبی و چندجانبه‌گرایی سخن گفته‌اند و جنگ اخیر نیز به‌نظر می‌رسد این روند را شتاب بخشیده است.

امیر اکرمی‌نیا تصریح کرد: وضعیتی که امروز آمریکا در آن قرار گرفته، نشان می‌دهد موازنه قدرت در منطقه و حتی در نظام بین‌الملل در حال تغییر است و جایگاه آمریکا در برابر قدرت‌های بزرگی مانند چین و روسیه تضعیف شده است.

حتی متحدان اروپایی آمریکا نیز از این جنگ حمایت نکردند

وی با اشاره به واکنش متحدان غربی آمریکا اظهار داشت: حتی متحدان اروپایی آمریکا نیز از این جنگ حمایت نکردند و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نیز عملاً کمکی به واشنگتن نکرد، زیرا این جنگ را جنگی منطقی و عقلانی نمی‌دانستند.

سخنگوی ارتش ادامه داد: این جنگ بر پایه محاسبات نادرست و تصورات غلط شکل گرفت و آمریکا با آغاز آن، عملاً خود زمینه تضعیف موقعیت و جایگاه بین‌المللی خود را فراهم کرد.

آمریکا از پیامدهای راهبردی جنگ متضرر خواهد شد

امیر اکرمی‌نیا تأکید کرد: روند گذار به نظم جدید بین‌المللی در آینده با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت و منطقه و نظام بین‌الملل بیش از گذشته به سمت نظم چندقطبی حرکت خواهند کرد؛ روندی که به اعتقاد وی، پیامدهای آن بیش از همه به زیان آمریکا خواهد بود.

اهداف عملیاتی بر اساس اطلاعات و میزان اثرگذاری در عملیات دشمن تعیین می‌شود

سخنگوی ارتش، با تشریح فرآیند تعیین اهداف در عملیات‌های نیروهای مسلح، گفت: انتخاب اهداف بر اساس نیازهای عملیاتی و میزان تأثیرگذاری هر نقطه در اقدامات دشمن انجام می‌شود.

وی افزود: اینکه دشمن از کدام نقطه اقدام به شلیک موشک، پرتاب پهپاد یا اجرای عملیات هوایی علیه جمهوری اسلامی ایران می‌کند، در همان مقطع به‌عنوان یک اولویت عملیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر اساس اطلاعات موجود، تصمیم‌گیری می‌شود.

امیر اکرمی‌نیا تأکید کرد: روند عملیات از اطلاعات آغاز می‌شود؛ ابتدا اطلاعات گردآوری و پردازش شده و سپس اهداف تعیین می‌شوند. این اهداف در یک بانک اطلاعاتی قرار می‌گیرند و بر اساس اولویت‌بندی، در زمان مناسب مورد هدف قرار می‌گیرند.

عملیات جنگنده‌های اف-۵ در پایگاه بوهرینگ کویت

امیر اکرمی‌نیا با اشاره به برخی عملیات‌های اعلام‌شده در جریان جنگ اظهار داشت: بخشی از عملیات‌ها را در طول جنگ اطلاع‌رسانی کردیم؛ از جمله عملیاتی که جنگنده‌های اف-۵ نیروی هوایی ارتش علیه پایگاه بوهرینگ (العدیری) در کویت انجام دادند.

وی این عملیات را یک اقدام شگفت‌انگیز و شجاعانه توصیف کرد و گفت: این عملیات توسط خلبانان قهرمان نیروی هوایی ارتش انجام شد و گزارش آن نیز منتشر شد و مردم عزیز آن را مشاهده کردند.

ضربه به پایگاه بالگردی آمریکا در کویت

سخنگوی ارتش با اشاره به اهمیت پایگاه بوهرینگ اظهار داشت: این پایگاه یک مرکز بسیار بزرگ بالگردی بود که حدود ۲۵۰ فروند بالگرد آمریکایی در آن مستقر بودند.

وی افزود: پس از این عملیات، اطلاعات اولیه از سوی خلبانان ما که در صحنه حضور داشتند و همچنین اطلاعات ماهواره‌ای بعدی نشان داد که خسارت‌های قابل توجهی به این بالگردها وارد شده است.

امیر اکرمی‌نیا ادامه داد: این عملیات موجب ایجاد سردرگمی گسترده در میان آمریکایی‌ها شد؛ به‌گونه‌ای که حتی کویتی‌ها سه فروند هواپیمای خود را به اشتباه مورد هدف قرار دادند.

عملیات پیچیده نیروی هوایی ارتش در عبور از لایه‌های دفاعی دشمن

وی درباره ویژگی‌های این عملیات گفت: این عملیات بسیار پیچیده بود؛ زیرا خلبانان ما باید مسیر ورود به منطقه، نحوه رسیدن به هدف، اجرای حمله و خروج از منطقه را به‌گونه‌ای طراحی می‌کردند که دشمن با وجود تجهیزات متعدد نتواند به آنها دسترسی پیدا کند.

سخنگوی ارتش تصریح کرد: این عملیات از نظر طراحی و اجرا، عملیاتی ماندگار است و به اعتقاد من، دانشگاه‌های نظامی دنیا در آینده می‌توانند آن را به‌عنوان یک نمونه مطالعاتی مورد بررسی و تدریس قرار دهند.

انهدام زیرساخت‌های گروه‌های ضدانقلاب در اربیل

امیر اکرمی‌نیا با اشاره به عملیات‌های نیروی هوایی ارتش در اربیل عراق گفت: چندین سورتی پرواز توسط جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش در این منطقه انجام شد که محل استقرار گروهک‌های تروریستی و ضدانقلاب هدف قرار گرفت.

وی افزود: در این عملیات‌ها، سازمان رزم گروه‌های معاند و ضدانقلاب آسیب جدی دید و زیرساخت‌های آنها از بین رفت.