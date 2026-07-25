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هشدار سخنگوی سپاه به انگلیس درباره همراهی با آمریکا

سخنگوی سپاه پاسداران درباره حمله به منافع آمریکا در انگلیس توضیح داد.
کد خبر: ۱۳۸۶۵۲۵
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سخنگوی سپاه

به گزارش تابناک، سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران، در گفتگو با تسنیم اظهار کرد:  هر کشوری، چه انگلیس، چه کشورهای حاشیه خلیج فارس و چه دیگران، اگر در جنگ از آمریکا پشتیبانی کنند، هدف مشروع ما خواهند بود.

اخیراً هواپیماهایB1 آمریکا از فرودگاه‌های انگلیس استفاده کردند، اگر همراهی کنند، هدف قطعی و مشروع ما خواهند بود. ما برای هر موضوعی، سناریوی خاص خودش را داریم.

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