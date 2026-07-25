ادعای کویت درباره عملیات نظامی علیه ایران

به گزارش تابناک به نقل از النشره، الزین الصباح، سفیر کویت در واشنگتن، در اظهاراتی ادعا کرد: «کویت در هیچ‌گونه عملیات نظامی علیه ایران مشارکت نداشته و ما اجازه نداده‌ایم از سرزمین، حریم هوایی یا آب‌های ما برای انجام عملیات تهاجمی استفاده شود.»

او با این سخنان گزارش وال‌استریت ژورنال را که اعلام کرده بود کویت و بحرین حملاتی علیه ایران انجام داده‌اند، تکذیب کرد.

روزنامه وال‌استریت ژورنال روز جمعه گزارش داده بود: «بحرین و کویت به‌طور محرمانه حملات هوایی‌ را علیه مواضعی در داخل ایران انجام داده‌اند؛ این نخستین واکنش مستقیم این دو کشور به تهران به شمار می‌رود؛ اقدامی که، به گفته افراد آگاه، بیانگر وضعیت دشواری است که کشورهای عربی با ادامه جنگ خود را در آن می‌بینند.»

بر اساس آنچه این روزنامه نقل کرده، «بنا بر گفته برخی از این افراد؛ حملات هوایی، که در اوایل همین ماه انجام شد، انبارهای ذخیره‌سازی پهپادها و موشک‌ها، به‌علاوه دیگر مواضع نظامی را هدف قرار داده است.»

این روزنامه همچنین افزود: «امارات، که در آغاز جنگ چندین حمله علیه ایران انجام داده بود، اطلاعات امنیتی درباره اهداف ارائه کرده و پوشش هوایی دفاعی برای این حملات فراهم آورده است؛ امری که به گفته این منابع، نشان‌دهنده افزایش همکاری عربی در رویارویی با ایران است.»