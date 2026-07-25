ترامپ: اگر به ۱۰۰٪ خواستههایمان نرسیم، به جنگ بازمیگردیم
در حالی که به اذعان کارشناسان غربی، آمریکا نتواسته به اهداف جنگی خود در ایران دست یابد، رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ روز شنبه بار دیگر زیادهخواهیهای خود در قبال مذاکرات با ایران را تکرار کرد.
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به گزارش تابناک به نقل از فارس، رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ در مصاحبه با رسانه فرانسوی ال سی آی، زیادهخواهیهای خود را در مذاکرات با ایران تکرار کرد.
در حالی که آمریکا نتوانسته در طول تجاوز نظامی علیه ایران به اهدافش برسد، دونالد ترامپ گفت که «اگر ۱۰۰٪ از چیزی که میخواهیم را بهدست نیاوریم» درگیری همه جانبه را از سر میگیریم.
رئیسجمهور آمریکا در طول درگیریها بارها زیادهخواهیهای خود را تکرار کرده، با این حال بارها مجبور به عقبنشینی از خواستههایش شده است.
از سوی دیگر، آمریکا با نقض مکرر یادداشت تفاهم، در دو هفته اخیر تجاوزات نظامی علیه ایران را از سر گرفته است، اقدامی که با پاسخ قاطع نیروهای مسلح ایران همراه بوده است.
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