تکذیب شایعات درباره سفارت آلمان در تهران + عکس

به گزارش تابناک، سفارت آلمان در تهران با انتشار یک استوری در اینستاگرام شایعه بسته شدن سفارت را «خبر کذب» خواند.

سفارت آلمان در تهران در این تصویر که عمدتا شایعه رسانه‌های معاند به چشم می‌خورد و ادعا کرده‌اند «همزمان با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، این سفارت بسته شده»، به انگلیسی و فارسی نوشته است: سفارت آلمان در تهران همچنان باز است.