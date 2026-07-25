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پیام سید حسن خمینی برای درگذشت اکبر عبدی

آیت الله سید حسن خمینی در پیامی درگذشت اکبر عبدی را تسلیت گفت و نوشت: او با حضور حیرت انگیز در نقش های متفاوت، تصویر یک هنرمند توانمند را از در ذهن و ضمیر ایرانیان به یادگار گذاشت و فقدان او خسرانی بزرگ برای هنر کشور است.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۹۸
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3524 بازدید
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سید حسن خمینی

به گزارش تابناک به نقل از جماران، متن پیام آیت الله سید حسن خمینی بدین شرح است:

بسمه تعالی

درگذشت هنرمند باسابقه سینما، تلویزیون و تئاتر، مرحوم اکبر عبدی ضایعه ای بزرگ برای عرصه هنر است. حافظه چند نسل ایرانیان، پر از خاطرات رنگارنگ هنرنمایی های این بازیگر کم نظیر است.

او با حضور حیرت انگیز در نقش های متفاوت، تصویر یک هنرمند توانمند  را در ذهن و ضمیر ایرانیان به یادگار گذاشت و  فقدان او خسرانی بزرگ برای هنر کشور است.

اینجانب این ضایعه را به عموم ملت ایران، اهالی هنر و خانواده مرحوم عبدی تسلیت می گویم و رحمت و مغفرت الهی برای برای او خواستارم.

سید حسن خمینی
۳ مرداد ۱۴۰۵

 

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سید حسن خمینی اکبر عبدی بازیگر هنرمند بازیگر سینما
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
18
پاسخ
روحش شاد . هرنقشی که بازی کرد به دل نشست .با لهجه های مختلف و با حالات مختلف . یک هنرمند به تمام معنی . جایش خالی است . هنوز باورم نمی شود که دیگر نیست
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