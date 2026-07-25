ایران ۱۱ جنگنده و بالگرد آمریکایی را روی زمین منهدم کرد
به گزارش تابناک، سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتوگو با تسنیم اظهار کرد: طی ۱۵ روز نبرد (از ۱۷ تیر تا ۳۱ تیر)، نیروهای مسلح ایران ۱۱ هواپیمای جنگنده و بالگرد آمریکایی را روی زمین و در حالی که در پایگاههای آمریکایی در منطقه مستقر بودند، منهدم کردند.
وی ادامه داد: در حملات ایران، همچنان ۱۷ پهپاد شناسایی و عملیاتی (که ۸ پهپاد آکبند بودند)، یک هواپیمای جنگنده اف ۱۵ در داخل شلتر، یک هواپیمای P۸، یک هواپیمای ترابری C۱۷، و ۸ هواپیمای سوخت رسان منهدم شدند.
سخنگوی سپاه گفت: طی ۱۵ روز (از ۱۷ تیر تا ۳۱ تیر) آمار خسارات وارده به ارتش آمریکا در منطقه، که در پی حملات قاطع و سنگین نیروهای مسلح ایران به وجود آمده، به شرح زیر است:
در حوزه راداری و پدافندی:
۷ مرکز فرماندهی و کنترل
۳ سامانه ارتباط ماهوارهای
۶ رادار پدافندی پاتریوت (سامانههای پاتریوت به قدری ضعیف شده است که موشکها و پهپادهای ایران بدون رهگیری به هدف میخورند)
۳ رادار کنترل و مانیتورینگ هوایی و دریایی
۸ سامانه راداری کشف و اخطار اولیه
۷ رادار دفاع موشکی هوایی
۳ سامانه راداری EPS
۲ رادار EPS ۱۱۷،
۵ رادار برد بلند
۲ رادار پدافندی
۱ مجوعه راداری تاکتیکی
در حوزه پشتیبانی و لجستیک به منظور کاهش توان عملیاتی:
۶ مرکز تعمیر و نگهداری جنگنده و بالگرد
۳ مرکز پشتیانی و لجستیک
۱۲ مخزن سوخت
۱۷ انبار پشتیبانی تسلیحاتی و قطعات شناورها و هواگردها
۶ زاغه موشکی
در حوزه زیرساختهای عملیاتی:
۶ آشیانه پهپادام کیو ۹
یک سوله آماده سازی جنگنده اف ۱۵
یک سوله پهپادی که ۸ پهپاد آکبند در آن بود
۲ مرکز فرماندهی
یک سکوی سوختگیری ناو هواپیمابر
یک آشیانه هواپیمای پی ۸،
۴ سکوی موشکی هایمارس
۵ آشیانه جنگنده
۴ مجتمع پدافند پاتریوت
۶ سکوی پرتاب موشکی
یک ایستگاه پمپاژ سوخت
۲ مرکز مخابرات سیگنالی
یک مرکز دادههای اطلاعاتی
یک مرکز هوش مصنوعی، پایگاه مرکز پردازش داده مربوط به شرکت آمازون
یک مرکز دپوی شمپاد (شناور مدیریتپذیر از دور)
یک اسکله سوخت
۴ شلتر جنگنده
۶ رمپ پرواز و توقف
در حوزه عملیات هوایی:
۱۱ هواپیمای جنگنده و بالگرد (روی زمین
۱۷ پهپاد شناساییی و عملیاتی (۸ تا آکبند بودند)
یک هواپیمای جنگنده اف ۱۵ داخل شلتر
یک هواپیمای پی ۸
یک هواپیمای ترابری سی ۱۷،
۸ هواپیمای سوخت رسان
۴ بالگرد سنگین
۶ موشک ذخیره