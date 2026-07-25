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ایران ۱۱ جنگنده و بالگرد آمریکایی را روی زمین منهدم کرد

سخنگوی سپاه پاسداران گفت: طی ۱۵ روز نبرد ایران ۱۱ هواپیمای جنگنده و بالگرد آمریکایی را روی زمین منهدم کرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۹۵
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سردار محبی

به گزارش تابناک، سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: طی ۱۵ روز نبرد (از ۱۷ تیر تا ۳۱ تیر)، نیرو‌های مسلح ایران ۱۱ هواپیمای جنگنده و بالگرد آمریکایی را روی زمین و در حالی که در پایگاه‌های آمریکایی در منطقه مستقر بودند، منهدم کردند.

وی ادامه داد: در حملات ایران، همچنان ۱۷ پهپاد شناسایی و عملیاتی (که ۸ پهپاد آکبند بودند)، یک هواپیمای جنگنده اف ۱۵ در داخل شلتر، یک هواپیمای P۸، یک هواپیمای ترابری C۱۷، و ۸ هواپیمای سوخت رسان منهدم شدند.

سخنگوی سپاه گفت: طی ۱۵ روز (از ۱۷ تیر تا ۳۱ تیر) آمار خسارات وارده به ارتش آمریکا در منطقه، که در پی حملات قاطع و سنگین نیرو‌های مسلح ایران به وجود آمده، به شرح زیر است:

در حوزه راداری و پدافندی:

 ۷ مرکز فرماندهی و کنترل

 ۳ سامانه ارتباط ماهواره‌ای

 ۶ رادار پدافندی پاتریوت (سامانه‌های پاتریوت به قدری ضعیف شده است که موشک‌ها و پهپاد‌های ایران بدون رهگیری به هدف می‌خورند)

۳ رادار کنترل و مانیتورینگ هوایی و دریایی

۸ سامانه راداری کشف و اخطار اولیه

۷ رادار دفاع موشکی هوایی

۳ سامانه راداری EPS

۲ رادار EPS ۱۱۷،

 ۵ رادار برد بلند

 ۲ رادار پدافندی

 ۱ مجوعه راداری تاکتیکی

در حوزه پشتیبانی و لجستیک به منظور کاهش توان عملیاتی:

۶ مرکز تعمیر و نگهداری جنگنده و بالگرد

۳ مرکز پشتیانی و لجستیک

۱۲ مخزن سوخت

۱۷ انبار پشتیبانی تسلیحاتی و قطعات شناور‌ها و هواگرد‌ها

۶ زاغه موشکی

در حوزه زیرساخت‌های عملیاتی:

۶ آشیانه پهپاد‌ام کیو ۹

یک سوله آماده سازی جنگنده اف ۱۵

یک سوله پهپادی که ۸ پهپاد آکبند در آن بود

۲ مرکز فرماندهی

یک سکوی سوخت‌گیری ناو هواپیمابر

یک آشیانه هواپیمای پی ۸،

۴ سکوی موشکی هایمارس

۵ آشیانه جنگنده

۴ مجتمع پدافند پاتریوت

۶ سکوی پرتاب موشکی

یک ایستگاه پمپاژ سوخت

۲ مرکز مخابرات سیگنالی

یک مرکز داده‌های اطلاعاتی

یک مرکز هوش مصنوعی، پایگاه مرکز پردازش داده مربوط به شرکت آمازون

یک مرکز دپوی شمپاد (شناور مدیریت‌پذیر از دور)

یک اسکله سوخت

۴ شلتر جنگنده

۶ رمپ پرواز و توقف

 در حوزه عملیات هوایی:

۱۱ هواپیمای جنگنده و بالگرد (روی زمین

۱۷ پهپاد شناساییی و عملیاتی (۸ تا آکبند بودند)

یک هواپیمای جنگنده اف ۱۵ داخل شلتر

یک هواپیمای پی ۸

یک هواپیمای ترابری سی ۱۷،

۸ هواپیمای سوخت رسان

۴ بالگرد سنگین

۶ موشک ذخیره

 

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