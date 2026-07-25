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سقوط مرگبار هواپیما روی یک خانه در آلمان

پلیس شهر «اولدنبرگ» نزدیک محل حادثه سقوط یک فروند هواپیما در آلمان، اعلام کرد که در این حادثه یک نفر کشته و یک تن نیز مفقود شده است.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۹۰
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به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس اعلام کرد که امروز شنبه در پی سقوط یک هواپیمای کوچک روی خانه‌ ای در شمال آلمان، دست‌ کم یک نفر جان باخت و به نظر می‌رسد فرد دیگری مفقود شده باشد.

به گفته پلیس شهر «اولدنبرگ» در نزدیکی محل حادثه، این هواپیمای کوچک به دلایلی که هنوز در دست بررسی است، ارتفاع خود را از دست داد و با سقف یک خانه مسکونی در محله‌ای در شهر «گاندِرکِزه» (Ganderkesee) واقع در ایالت «نیدرزاکسن» (Lower Saxony) برخورد کرد.

خبرگزاری آلمان (dpa) گزارش داد که طبق اعلام پلیس، این هواپیما حامل ۲ سرنشین بوده است.

در این سانحه یک نفر کشته شد و نیروهای امدادی در حال جستجو برای یافتن فرد مفقودشده هستند.

همچنین ساکنان خانه‌های واقع در شعاع ۱۰۰ متری محل حادثه، تخلیه شدند.

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