بازسازی یک افسانه رالی؛ فیات ۱۳۱ آبارث ۱۹۷۶ با قلبی مدرن

فیات ۱۳۱ آبارث یکی از نمادهای دوران طلایی رالی در دهه ۱۹۷۰ است؛ خودرویی که نسخه مسابقه‌ای آن برای رقابت‌های گروه چهار ساخته شد و با ترکیب شاسی سبک، هندلینگ دقیق و توانایی‌های فنی بالا، به یکی از خودروهای مهم تاریخ مسابقات رالی تبدیل شد. این نمونه، یک نسخه بازسازی‌شده و شخصی‌سازی‌شده از فیات ۱۳۱ آبارث مدل ۱۹۷۶ است که با حفظ ظاهر کلاسیک خود، تغییرات گسترده‌ای را تجربه کرده است. بدنه فایبرگلاس، شاسی لوله‌ای سفارشی، سیستم تعلیق مدرن، ترمزهای بزرگ‌تر و قطعات تقویت‌شده باعث شده‌اند این خودرو ترکیبی از ظاهر یک خودروی رالی کلاسیک و قابلیت‌های فنی یک خودروی مدرن باشد. در بخش فنی، این خودرو از ترکیبی متفاوت از قطعات استفاده می‌کند؛ موتور توربوشارژ با قطعات سفارشی، جعبه‌دنده مدرن و تنظیمات الکترونیکی قابل تغییر، تجربه‌ای متفاوت از رانندگی با یک خودروی کلاسیک ارائه می‌دهد. نتیجه، خودرویی است که روح یک ماشین رالی دهه ۱۹۷۰ را حفظ کرده، اما برای استفاده روزمره و رانندگی امروزی نیز آماده شده است. جزئيات این خودروی زیبا را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.