تیک آف؛
هاسکی دابلیوآر 430؛ موتورسیکلتی کلاسیک برای تجربه خام آفرود
موتورسیکلتهای آفرود کلاسیک تنها وسیلهای برای عبور از مسیرهای دشوار نیستند، بلکه تجربهای مستقیم و بدون واسطه از ارتباط میان انسان و ماشین ایجاد میکنند. WR 430 هاسکی مدل ۱۹۸۱ نمونهای از همین فلسفه است؛ موتورسیکلتی که برخلاف مدلهای مدرن، بسیاری از فناوریهای کمکی را کنار میگذارد و کنترل، مهارت و واکنشهای راکب را به مهمترین عامل تبدیل میکند. این موتورسیکلت دوزمانه با قدرت خام، ساختار ساده و شخصیت مکانیکی متفاوت خود، تجربهای شبیه هدایت یک «اسب وحشی» را به وجود میآورد؛ جایی که توانایی واقعی موتور تنها بخشی از ماجراست و بخش اصلی به مهارت فردی وابسته است. طراحی کلاسیک، توانایی حرکت در مسیرهای خارج از جاده و حس کشف مکانهایی که با وسایل معمولی دستنیافتنی هستند، WR 430 را به نمونهای از پیوند میان مهندسی، ماجراجویی و هنر طراحی تبدیل کرده است. جزئيات این موتور را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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