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کد خبر:۱۳۸۶۴۷۱
کد خبر:۱۳۸۶۴۷۱
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تیک آف؛

داتسون ۵۱۰؛ خودرویی که ارزشش در حس رانندگی است

داتسون ۵۱۰ مدل ۱۹۷۱ فقط یک خودروی قدیمی نیست؛ بلکه نمونه‌ای از ارتباط عمیق میان انسان و ماشین است. خودرویی که شاید در مقایسه با مدل‌های مدرن قدرت زیادی نداشته باشد، اما تعادل، سادگی طراحی و حس مستقیم رانندگی با آن باعث شده پس از سال‌ها همچنان جایگاه ویژه‌ای در میان خودروهای محبوب او داشته باشد. این سدان ژاپنی که در ابتدا به عنوان خودرویی اقتصادی ساخته شد، با طراحی متعادل و قابلیت‌های فنی خود به یکی از خودروهای محبوب مسابقات آماتوری تبدیل شد. داستان این داتسون نشان می‌دهد گاهی ارزش یک خودرو نه در تعداد اسب‌بخار، بلکه در خاطراتی است که می‌سازد و ارتباطی است که میان راننده و ماشین شکل می‌گیرد. خودرویی که در طول سال‌ها ارتقا یافته، اما همچنان هویت اصلی خود را حفظ کرده است. داستان داتسون ۵۱۰ را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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خودرو ویدیو فیلم داتسون 510 تیک آف
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