صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

ساعدی‌نیا اجازه کافه‌داری ندارد

در وقایع کودتای دی ۱۴۰۴ که متاسفانه با نقش آفرینی عده بسیار محدودی از افراد صاحب برند داخلی همراه بود، صادق ساعدی‌نیا به دلیل همراهی با عناصر کودتا در فجایع مسلحانه آن روز‌ها بازداشت شد.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۶۵
| |
3067 بازدید
|
۱
ساعدی نیا

 

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ در وقایع کودتای دی ۱۴۰۴ که متاسفانه با نقش آفرینی عده بسیار محدودی از افراد صاحب برند داخلی همراه بود، صادق ساعدی‌نیا به دلیل همراهی با عناصر کودتا در فجایع مسلحانه آن روز‌ها بازداشت شد.

در همان زمان، دستور قضایی برای پلمب تمامی شعب کافه ساعدی‌نیا صادر و پلیس موظف به اجرای دستور و نظارت بر عدم فعالیت شعبه‌ها شد.

پس از بازداشت، انجام تحقیقات نزد ضابط و بازپرس، برگزاری جلسات دادگاه و طی روند آیین دادرسی کیفری یکی از مواردی که در حکم بدوی ساعدی‌نیا به آن اشاره شده و در انشای رای آمده است محرومیت او از کافه‌داری است.

رای ساعدی‌نیا بدوی بوده و به محض قطعیت در مراجع رسمی به اطلاع عموم خواهد رسید.

همچنین دستور پلمب کافه‌های ساعدی‌نیا کماکان برقرار بوده و دستور قضایی در این مورد منقضی نشده است، در صورتی که تخلفی در این زمینه صورت بگیرد پلیس موظف است مطابق دستور قبلی با مراجعه به محل مورد اشاره واحد صنفی متخلف را پلمب و جریمه کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کافه داری ساعدی نیا بازداشت پلمب کافه
انفجار در مقر ناوگان پنجم آمریکا/تجاوز نظامی ارتش تروریستی آمریکا علیه ایران
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مصونیت ویژه ترامپ برای نتانیاهو!
«صلاح یکتا» چهره مشهور «شکستن قولنج» بازداشت شد
توضیح قوه قضائیه درباره وضعیت فروشگاه‌های ساعدی‌نیا
دستگیری عامل هتک حرمت به مقدسات
بازداشت مربی استقلال در فرودگاه
وقوع یک حادثه امنیتی در نیویورک
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
14
3
پاسخ
اتفاقا توی قم داره. گفتم چرا بازه، گفتند برای شریک ساعدی نیا هست. با کمک دوستان قانون رو دور زدند. به همین راحتی
آخرین اخبار
چندین انفجار شدید در میدان نفتی جمبور
احضار کاردار موقت اوکراین به وزارت خارجه ایران
شائبه‌ای که بوکس ایران را تهدید می‌کند؛ برگزاری انتخابی تیم ملی به جای رینگ در اتاق وزیر ورزش؟
سیاست ۵۰ ساله «عدم اشاعه» آمریکا با توافق هسته‌ای با عربستان تضعیف می‌شود/ تناقض رویکرد ترامپ به برنامه هسته‌ای ایران آشکار شد
زیرساخت‌های آمریکا در اربیل تقریباً به‌طور کامل نابود شده است
هشدار سخنگوی سپاه به انگلیس درباره همراهی با آمریکا
سقوط پهپاد در نزدیکی منزل وزیر جنجالی صهیونیست
ادعای کویت درباره عملیات نظامی علیه ایران
طلسم ۵۴ ساله هاکی چمن ایران شکست
واکنش به تعرض اوکراین به کشتی تجاری ایران در دریای خزر
پیام سردار قاآنی برای رفع محاصره ۱۱ ساله یمن
زخمی شدن ۲۱ نفر در آتش سوزی مهیب نیویورک
دستگیری اعضای شبکه مرتبط با رسانه‌های معاند
ترامپ: اگر به ۱۰۰٪ خواسته‌هایمان نرسیم، به جنگ بازمی‌گردیم
واکنش عجیب به پاداش ۱۴۰ میلیاردی قلعه‌نویی: ناچیز است!
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۸۳ نظر)
درگیری شدید و توهین آمیز دو نماینده مجلس را ببینید  (۱۸۰ نظر)
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!  (۱۱۸ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۴ نظر)
نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست  (۷۹ نظر)
اکبر عبدی درگذشت  (۷۶ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۶ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۷۲ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۸ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۶ نظر)
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید  (۶۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
یکسان‌سازی نرخ ارز، دلار را مهار نکرد/ با این سیاست، دلار ۲۵۰ هزار تومانی هم دور نیست!  (۵۱ نظر)
اگر انحصار خودرو نشکند، منتظر اعتراضات گسترده باشید! / چرا قانون خودروهای نو و فرسوده اجرا نمی‌شود؟  (۵۰ نظر)
سیگنال مذاکراتی ایران به آمریکا؟/ تهران در حال بررسی پیشنهاد میانجی‌ها  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005ogL
tabnak.ir/005ogL