دزدان دریایی در تصور عمومی معمولاً به‌عنوان گروهی بی‌قانون و خشن شناخته می‌شوند، اما ساختار داخلی بسیاری از جوامع دزدان دریایی تاریخی، شباهت‌هایی جالب با یک سازمان اقتصادی داشت. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک نشان می‌دهد که چگونه یک کشتی دزدان دریایی برای بقا به مدل تجاری، قراردادهای داخلی، تقسیم سود و سازوکارهای تصمیم‌گیری نیاز داشت. در این نگاه، دزدی دریایی یک کسب‌وکار پرریسک بود که بر پایه انگیزه‌های اقتصادی، همکاری میان خدمه و توزیع متفاوت قدرت شکل می‌گرفت. از انتخاب کاپیتان و مسئول تدارکات تا تقسیم غنیمت‌ها و جبران خسارت‌های ناشی از نبرد، بسیاری از قواعد این جوامع برای حل مشکلاتی طراحی شده بود که هر سازمان اقتصادی با آن روبه‌رو است. این ویدیو با نگاهی تحلیلی، تفاوت میان ساختار کشتی‌های تجاری تحت مالکیت پادشاهان و سرمایه‌گذاران با نظام داخلی کشتی‌های دزدان دریایی را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد چرا برخی گروه‌های خارج از قانون نیز برای ادامه فعالیت خود به نظم، قرارداد و مدیریت نیاز داشتند.