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بیمه‌‌ها عربستان را گردن نمی‌گیرند

پس از اعلام محاصره دریایی یمن علیه عربستان و حملات به نفتکش‌های سعودی، شرکت‌های بزرگ بیمه‌ی لویدز لندن از پوشش ریسک جنگی برای کشتی‌های مرتبط با ریاض خودداری کردند. حتی برخی در حال لغو کردن قراردادهای بیمه‌ای موجود هستند.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۶۰
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کشتی در دریای سرخ

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ همزمان با تشدید تنش‌ها در دریای سرخ، شرکت‌های بزرگ بیمه‌ی دریایی مستقر در بازار لویدز لندن، از پذیرش درخواست‌های بیمه‌ی خطرات جنگی برای شناور‌های مرتبط با عربستان سعودی خودداری کرده‌اند. این تصمیم که به نقل از گزارش «فایننشال تایمز» اعلام شده، شامل کشتی‌هایی با هر پرچمی می‌شود که پیش‌تر در بنادر سعودی پهلو گرفته‌اند. شرکت‌های «اسکوت» و «نافیوم» حتی در حال لغو قرارداد‌های موجود هستند. این اقدام در پی اعلام محاصره دریایی یمن علیه عربستان صورت گرفته است. یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، با اشاره به محاصره ۱۲ ساله عربستان، از اجرای معادله «محاصره در برابر محاصره» خبر داد. وی تأکید کرد که مردم یمن حق دارند در برابر محاصره، به محاصره متقابل روی آورند. بر اساس ارزیابی بیمه‌گران، کشتی‌های سعودی در کنار ناوگان آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در گروه ریسک‌بالا قرار گرفته‌اند. مارکوس بیکر، کارگزار ارشد شرکت مارش، اعلام کرد که ریاض عملاً در همان رده خطرناک اسرائیل، آمریکا و بریتانیا قرار گرفته است. در پی حملات به دو نفتکش سعودی انسلیا و لیلا، چندین کشتی حامل نفت مسیر خود را عوض کرده و راهی طولانی‌تر از دماغه امید نیک را در پیش گرفته‌اند. این در حالی است که صادرات نفت عربستان از طریق خط لوله شرق-غرب به بندر ینبع، بعد از بسته شدن تنگه هرمز به مسیر اصلی تبدیل شده و روزانه تا ۵ میلیون بشکه نفت از این کانال عبور می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند این روند می‌تواند جریان صادرات نفت از طریق دریای سرخ را با مخاطره جدی مواجه کند و هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی را به شدت افزایش دهد.

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برچسب ها
کشتی دریای سرخ یمن عربستان رژیم صهیونیستی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
0
پاسخ
عربستان مونده و حوضش
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