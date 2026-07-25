حمله اوکراین به کشتیهای حامل تسلیحات ایران
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز (شنبه) در پستی مدعی شد که کییف «از حملات دوربرد در دریای خزر به نتایج بسیار خوبی دست یافته است». دریای خزر بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر از قلمروی تحت کنترل اوکراین فاصله دارد.
به نقل از شبکه خبری سی. ان. ان، زلنسکی ادعا کرد: «به طور خاص، این شامل کشتیهایی میشود که در حمل محمولههای نظامی از ایران و همچنین یک ناو نقش داشتند.»
اوکراین ادعا دارد که اواخر سال گذشته به تاسیسات و کشتیهای نیروی دریایی روسیه در دریای خزر حمله کرده است. در ماه دسامبر، سرویس امنیتی اوکراین اعلام کرد که دو کشتی که توسط ایالات متحده به دلیل حمل محمولههای نظامی بین ایران و روسیه تحریم شده بودند، مورد حمله قرار گرفتهاند.
به ادعای تحلیلگران، روسیه از بنادری مانند آستاراخان و اولیا برای انتقال محمولههای نظامی بین ایران و روسیه استفاده کرده است. دو کشور توافقنامههای دیرینهای دارند که شامل همکاری در زمینههایی مانند فناوری پهپاد و موشک میشود.