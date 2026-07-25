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حمله اوکراین به کشتی‌های حامل تسلیحات ایران

زلنسکی مدعی شد اوکراین کشتی‌هایی را در دریای خزر که به زعم او «حامل محموله‌های نظامی» از ایران به مقصد روسیه در حرکت بودند، هدف قرار داده است.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۵۸
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12414 بازدید
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۸
زلنسکی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز (شنبه) در پستی مدعی شد که کی‌یف «از حملات دوربرد در دریای خزر به نتایج بسیار خوبی دست یافته است». دریای خزر بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر از قلمروی تحت کنترل اوکراین فاصله دارد.

به نقل از شبکه خبری سی. ان. ان، زلنسکی ادعا کرد: «به طور خاص، این شامل کشتی‌هایی می‌شود که در حمل محموله‌های نظامی از ایران و همچنین یک ناو نقش داشتند.»

اوکراین ادعا دارد که اواخر سال گذشته به تاسیسات و کشتی‌های نیروی دریایی روسیه در دریای خزر حمله کرده است. در ماه دسامبر، سرویس امنیتی اوکراین اعلام کرد که دو کشتی که توسط ایالات متحده به دلیل حمل محموله‌های نظامی بین ایران و روسیه تحریم شده بودند، مورد حمله قرار گرفته‌اند.

به ادعای تحلیلگران، روسیه از بنادری مانند آستاراخان و اولیا برای انتقال محموله‌های نظامی بین ایران و روسیه استفاده کرده است. دو کشور توافق‌نامه‌های دیرینه‌ای دارند که شامل همکاری در زمینه‌هایی مانند فناوری پهپاد و موشک می‌شود.

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برچسب ها
زلنسکی تسلیحات ایران دریای خزر کشتی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
14
34
پاسخ
اوکراین رو بزنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
19
32
پاسخ
این جوجه چی میگه این وسط؟!
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
11
30
پاسخ
عجب ابرقدرتی شدیم . اینور با آمریکا میجنگیم اونور روسیه رو ساپورت نظامی میکنیم :))
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
20
35
پاسخ
ماهم میتونیم اوکراین بزنیم پدرش در بیاریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
3
5
پاسخ
و بازهم انفعال آقای پزشکیان در پاسخگویی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
3
6
پاسخ
این دلقک روبشونیدش سرجاش
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
0
8
پاسخ
اسراییل میخواد یک جبهه هم از شمال علیه ایران باز کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
0
5
پاسخ
مهم نیست این دلقک سیرک چی میگه مهم اینه که نفوذی کی بوده که خبر داده داخل و بار کشتی تسلیحات بوده
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