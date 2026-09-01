رقابت بر سر معادن پنهان در اعماق اقیانوس

در اعماق اقیانوس آرام، در منطقه‌ای به نام «کلاریون-کلیپرتون»، یکی از بزرگ‌ترین ذخایر فلزات ارزشمند جهان قرار دارد؛ منابعی که می‌توانند نقش مهمی در تامین مواد مورد نیاز برای فناوری‌های نوین و گذار به انرژی پاک داشته باشند. سنگ‌های معدنی موجود در این منطقه، سرشار از فلزاتی مانند منگنز، نیکل و کبالت هستند؛ موادی که برای ساخت باتری‌ها، خودروهای برقی، تجهیزات الکترونیکی و زیرساخت‌های انرژی سبز اهمیت دارند. اما رقابت برای استخراج این منابع، پرسش‌های مهمی درباره مالکیت منابع مشترک جهانی و هزینه‌های زیست‌محیطی آن ایجاد کرده است. در حالی که برخی کشورها و شرکت‌ها استخراج از بستر دریا را راهی برای تامین نیازهای فزاینده جهان به فلزات می‌دانند، مخالفان هشدار می‌دهند که آسیب به اکوسیستم‌های ناشناخته اعماق اقیانوس ممکن است جبران‌ناپذیر باشد. این کشمکش اکنون در سازمان بستر آب‌های بین‌المللی و میان طرفداران توسعه فناوری و مدافعان حفاظت از محیط زیست ادامه دارد. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک با بررسی تاریخچه استخراج از اعماق دریا، نقش سازمان ملل و رقابت کشورهای مختلف برای دستیابی به این منابع، نشان می‌دهد که چگونه یکی از آخرین مرزهای طبیعی زمین به میدان تازه‌ای از رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیکی تبدیل شده است.